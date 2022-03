Pronostic Bochum Borussia Mönchengladbach : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Un Bochum – Mönchengladbach avec des buts de chaque côté

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Bochum – Borussia Mönchengladbach :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En Allemagne, la 27journée débute par un choc important dans l’optique pour le maintien entre Bochum et le Borussia Mönchengladbach. Le promu occupe actuellement la 11e place avec un matelas de 9 points d’avance sur la zone de relégation. Le VFL reste sur un mauvais résultat avec une défaite le week-end dernier sur la pelouse de l’Eintracht Francfort (2-1). En revanche, Bochum s’était imposé contre la lanterne rouge Greuther Furth (2-1) lors de la précédente journée. Irrégulier, le promu lutte pour engranger des points. Le VFL a récemment réussi une performance de premier plan dans son stade en battant le Bayern Munich (4-2). Arrivé cette saison, l’attaquant Polter est le meilleur buteur de cette équipe avec 8 réalisations. Ce vendredi soir, Bochum espère un peu de magie de son attaquant vedette.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Borussia Mönchengladbach est l’une des déceptions de la saison en Bundesliga. En effet, Gladbach' se trouve en 13position avec seulement 7 points d’avance sur le premier relégable, Stuttgart. Le week-end dernier, le Borussia a réussi une bonne opération dans le cadre du maintien en dominant le Hertha Berlin (2-0) grâce à des réalisations de Pléa et de Ginter. L'ancien Niçois en est à 6 buts cette saison et est le meilleur buteur de son équipe. Les joueurs d’Adi Hutter ont ainsi mis fin à 3 journées sans la moindre victoire au cours desquelles ils avaient notamment subi une déculottée face à Dortmund (6-0). En déplacement, Gladbach ne s’est plus imposé depuis sa victoire à l’Allianz Arena face au Bayern Munich. Cette rencontre entre deux équipes qui vont vouloir s’imposer pour prendre des points cruciaux pour le maintien devrait nous offrir une rencontre agréable avec des buts de chaque côté comme à l'aller et comme lors des 3 derniers matchs de Bochum (2 des 3 derniers de Gladbach).- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bochum Borussia Mönchengladbach encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !