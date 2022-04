Pronostic Bétis Séville Elche : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Bétis domine logiquement Elche

Qualifié pour la finale de Coupe d'Espagne et 5de Liga, le Bétis va mieux en championnat depuis qu'il est éliminé d'Europa League. Le club andalou avait en effet perdu logiquement des points début 2022 en raison d'un calendrier démentiel. Invaincu sur les 5 dernières journées de Liga, le Bétis a gagné ses 2 matchs joués à domicile sur la période (1-0 face à Bilbao et 4-1 contre Osasuna), pour 1 victoire (à Cadiz) et 2 nuls à l'extérieur (à Vigo et chez la Sociedad vendredi). Malgré son quatuor offensif magnifique (Fekir, Juanmi, Canales et Borja Iglesias), le Bétis n'a pas su prendre à défaut l'excellente défense de la Real Sociedad (0-0).

En face, Elche est 13de Liga et bien parti pour se sauver. Vainqueur à domicile de Majorque samedi (3-0) malgré l'absence de son attaquant argentin Lucas Boye (7 buts - 3 passes décisives), le club a ainsi mis fin à une vilaine série de 3 défaites consécutives. Elche avait en effet été dominé successivement face à Bilbao, Valence et la Sociedad. A domicile et visant la Ligue des Champions via le top de 4, le Bétis semble avoir un match à sa portée.