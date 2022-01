Pronostic Betis Séville Alavés : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Betis Séville enfonce Alaves

Le derby du week-end face au FC Séville en Coupe du Roi a été marqué par des incidents, puisqu'un supporter du Betis a jeté une barre sur le milieu de terrain sévillan Joan Jordan. La rencontre a été logiquement suspendue et s'est reprise le lendemain à huis clos. Avant l'arrêt du match, les hommes de Lopetegui avaient ouvert le score par Papu Gomez avant que Nabil Fekir n'égalise sur un délice de corner direct. Lors de la reprise, le capitaine du Betis Sergio Canales a permis à sa formation de décrocher sa place en quart de finale. Le club andalou confirme ainsi son excellente entame de saison, où il occupe la troisième place du classement en Liga. Les Sévillans sont en revanche sous la pression du Barca, de la Real Sociedad et de l'Atlético Madrid. Le Betis dispose d'un effectif très intéressant puisqu'en plus du champion du monde français, on retrouve les Bellerin, William Carvalho, Juanmi, Iglesias, Guardado ou Lainez. Les Andalous restent sur trois journées sans le moindre succès et doivent repartir de l'avant lors de la réception d'une formation d'Alaves pas au mieux. En effet, le club basque se trouve dans la zone de relégation avec un seul point de retard sur Getafe, 17. En Liga, Alaves est en difficulté avec 8 journées sans la moindre victoire. Les Basques ont connu une bonne période de la fin octobre à la mi-novembre mais sont depuis retombés dans leurs travers. Dernièrement, les hommes de Mendilibar se sont même inclinés face à une formation évoluant à l'échelon inférieur, Linares en Coupe d'Espagne. Pour sa dernière sortie, Alaves a pris un point à domicile face à l'Athletic Bilbao (0-0). Revigoré après sa victoire dans le derby, le Betis devrait reprendre sa marche en avant en Liga en dominant une formation d'Alaves qui reste sur 2 nuls succédant à 2 défaites.