Pronostic Bayern Munich Inter : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Bayern vise le perfect face à l’Inter

Cette opposition entre le Bayern Munich et l’Inter Milan ne revêt plus aucun intérêt en termes de classement dans ce groupe de C1, puisque le club allemand est assuré de finir à la 1place tandis que le club nerazzurri l’accompagnera en 8. Auteur d’une entame de Bundesliga moyenne, le Bayern tourne désormais à plein régime comme le confirme les 3 derniers succès obtenus en Bundesliga dont le dernier en date face à Mayence samedi (6-2). Suite à cette série, la formation bavaroise est remontée à la 2place avec un seul point de retard sur l’Union Berlin. Malgré l’absence de Sané et Müller blessés, la puissance offensive du club allemand tourne à plein régime avec les Mané, Gnabry, Coman, et Choupo-Moting. En Ligue des Champions, les hommes de Nagelsamnn sont tout simplement ébouriffants comme le montrent leur bilan parfait de 5 victoires, 15 points pris, 16 buts inscrits et seulement 2 encaissés. Solide, le Bayern va vouloir finir sur un perfect cette phase de poule.(Déposez 100€ et misez avec 200€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐Comme le Bayern, l’Inter avait vécu un début de championnat poussif, au point que le club se retrouve seulement en 5position avec déjà 8 points de retard sur le Napoli. La formation intériste s’est bien reprise ces dernières semaines en remportant les 4 dernières journées. Le week-end passé, l’Inter s’est facilement défait de la Sampdoria (3-0) avec une réalisation de Lukaku revenu lors de la dernière journée de Ligue des Champions face à Plzen. Ce dernier a en revanche rechuté et sera forfait ce mercredi. En prenant l'avantage face au Barca lors de leur double confrontation (nul au Camp Nou, victoire à Milan) les Italiens ont fait un grand pas vers la qualification qu’ils ont confirmé lors de la réception des Tchèques (4-0). Avec 5 points de retard sur le Bayern, le club intériste va tenter de décrocher une victoire de prestige face à l’un des favoris au tire dans cette compétition mais pourrait faire tourner en prévision de son match face à la Juve dimanche. Redevenu intraitable depuis quelques semaines et à domicile, le Bayern devrait prendre le dessus sur l’Inter.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(284€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(376€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bayern Munich Inter détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !