Pronostic Arsenal PSV : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Arsenal enchaîne face au PSV

Arsenal réalise un incroyable début de saison. En effet, les Gunners sont en tête de la Premier League avec 4 points d'avance sur un duo de poursuivants composé par Manchester City et Tottenham. Le week-end dernier, les hommes de Mikel Arteta ont fait preuve d'une certaine maturité pour ramener une nouvelle victoire de Leeds (0-1). Malmenés toute la rencontre, les Londoniens ont profité d'une de leurs rares opportunités pour marquer et ont ensuite pu compter sur un Ramsdale de gala, qui a notamment détourné un penalty de Bamford. L'an passé, dans ce même type de match, les Gunners auraient certainement perdu des points en route. En plus de leur excellent parcours sur la scène nationale (9 victoires, 1 défaite), la formation londonienne est en tête de son groupe d'Europa League. Ce jeudi, elle affronte le PSV Eindhoven en match en retard et elle pourrait faire un grand pas vers la qualification directe pour les 8e de finale. Dans une saison où les Gunners sont dans le coup pour le titre, Arsenal va vouloir s'éviter des matchs inutiles pour conserver sa fraicheur. Habituellement, Arteta a ligne une équipe mixte en EL avec quelques titulaires et des joueurs régulièrement sur le banc. Pour la réception de l'adversaire le plus redoutable du groupe Arteta pourrait décider de solidifier son équipe afin de prendre 3 points cruciaux dans l'optique de la qualification.

En face, le PSV Eindhoven réalise un début de saison intéressant, malgré le fait qu'il ait manqué la qualif' pour la Ligue des Champions en s'inclinant contre les Rangers en barrage. En Europa League, les Bataves sont invaincus avec deux victoires et un nul, mais doivent affronter à 2 reprises l'épouvantail de la poule, Arsenal. En Eredivisie, le PSV se trouve actuellement en seconde position à une seule unité de l'Ajax. Le week-end dernier, les protégés de Ruud van Nistelrooy se sont baladés contre Utrecht (6-1) avec un doublé de l'ancien Parisien Xavi Simons. Le jeune international a inscrit son 8e but de la saison en championnat. A ses côtés, on retrouve le très bon Gakpo impliqué sur 16 buts (9 buts, 7 passes décisives). Sur une excellente série, le PSV s'est imposé lors de ses 4 derniers matchs toutes compétitions confondues. Dans un Emirates qui devrait faire le plein et où il a remporté se 6 premiers matchs de la saison, Arsenal devrait faire le taf pour prendre le meilleur sur le PSV qui a déjà perdu 2 fois en championnat à l'extérieur (sur 5 déplacements) et faire un grand pas vers la qualification pour les 8e de l'EL.