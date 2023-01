Pronostic Annecy Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Paris FC toujours redoutable en déplacement à Annecy

Promu cette saison, Annecy s’est adapté au rythme de la Ligue 2, comme le montre sa 14place au classement général. Tourné vers sa mission de maintien, le club haut-savoyard compte actuellement 3 points d’avance sur le 1relégable, Dijon. Depuis la fin de la Coupe du Monde, Annecy se montre très solide. Pour la reprise, les protégés de Laurent Guyot se sont imposés à domicile face à l’AS Saint-Etienne (2-1) en profitant des faiblesses stéphanoises. Ensuite, la formation haute-savoyarde a été tenue en échec à la maison contre un autre mal classé, le Nîmes Olympique (0-0). De plus, Annecy s’est qualifié pour les 16de finale de la Coupe de France en surclassant le petit club de Villerupt Thil (1-6) et retrouvera Belfort au prochain tour. En milieu de semaine dernière, les partenaires de Vincent Pajot (qui va revenir de suspension) ont bien négocié un déplacement compliqué à Valenciennes, enchaînant un nouveau match nul. Les Hauts-Savoyards regretteront de ne pas avoir su tenir le score car ils ont mené à 2 reprises sur un doublé de Moïse Sahi Dion, ce qui porte son total à 7 réalisations.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Paris FC était l’un des candidats à la montée en début d’exercice. Les Parisiens ont connu une entame laborieuse qui les a retardé dans leur quête. Cependant, la formation francilienne affiche de bien meilleures dispositions depuis plusieurs semaines. En effet, lors des 7 dernières journées de championnat, le PFC affiche un bilan intéressant de 5 victoires, un nul face au leader havrais et un revers face à une formation messine qui tourne aussi désormais à plein régime. Depuis la fin du Mondial, les hommes de Thierry Laurey se sont imposés à Pau (0-1), ont tenu en respect à domicile Le Havre (0-0) et ont dominé Dijon en milieu de semaine de nouveau à Charléty (2-1). Contre les Bourguignons, les Franciliens ont profité de leur supériorité numérique en fin de rencontre pour s’imposer dans les dernières secondes. Suite à cette victoire, le Paris FC est remonté à la 7place et ne compte plus que 5 points de retard sur les Girondins de Bordeaux, 2. Le PFC n’a donc pas abandonné son espoir de monter mais doit encore enchaîner les victoires pour revenir sur le haut de tableau. Pour atteindre cet objectif, le club parisien peut s’appuyer sur ses excellents résultats à l’extérieur où il ne s’est incliné qu’une seule fois et où il reste sur 5 succès consécutifs. Solide, le PFC pourrait faire le job à Annecy.- Votre 1pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à joueravecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Annecy Paris FC encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !