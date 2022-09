Pronostic Angers OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L’OM à la relance à Angers

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Angers OM :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après avoir connu une entame de championnat moyenne avec deux matchs nuls face au FC Nantes (0-0) et contre Auxerre (2-2), Angers a ensuite sombré. En effet, le SCO a accumulé les défaites, avec pas moins de 4 de rang face à Brest (1-3), Troyes (3-1), Reims (2-4) et contre Lyon (5-0). En grande difficulté et au pied du mur, le club angevin s’est tout d’abord repris à domicile en dominant Montpellier (2-1) avec des réalisations d’Hunou et de Boufal. Ensuite, les Angevins ont confirmé en s’imposant sur la pelouse de Nice (0-1). Les hommes de Baticle ont profité de l’expulsion dès la 1ère minute de Todibo pour l’emporter sur le plus petit des scores grâce à Bentaleb (0-1). Lors de cette rencontre, Sofiane Boufal a été expulsé suite à un second carton jaune reçu suite à une simulation. La Ligue est revenue sur cette décision injuste puisque l’international marocain avait été touché par un défenseur. Attaquant le plus efficace du SCO, Boufal sera une nouvelle fois de plus la menace principale pour la défense de l’OM.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Olympique de Marseille fait partie des candidats au podium. L’an passé, sous la houlette de Sampaoli, les Phocéens sont parvenus à décrocher la 2place du championnat derrière le Paris Saint-Germain. Cette position leur permet de participer à la Ligue des Champions, où ils ne brillent guère car ils ont perdu leurs deux premiers matchs face à Tottenham (2-0) et l’Eintracht Francfort (1-0). En Ligue 1, les Marseillais se montrent en revanche très solides puisqu’ils sont toujours invaincus avec 6 victoires pour 2 nuls, dont le dernier en date face à Rennes (1-1). Contre les Bretons, Guendouzi a tout fait puisqu’il a tout d’abord marqué contre son camp avant d’égaliser pour les Olympiens. En déplacement, le club phocéen reste sur deux beaux succès face à Nice (0-3) et Auxerre (0-2) en Ligue 1. Arrivé de l’Inter Milan, Alexis Sanchez apporte toute son efficacité sur le front de l’attaque olympienne (4 buts en 7 matchs) et il a scoré mardi avec le Chili. A ses côtés, Tudor s’appuie principalement sur les Under, Gerson ou Guendouzi, puisque Payet ne rayonne plus. Auteur d’une bonne entame de Ligue 1, Marseille devrait se relancer face à une équipe d'Angers loin d’être guéri.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Angers OM encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !