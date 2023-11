Pronostic Ukraine Italie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

L’Italie obtient sa qualif face à l’Ukraine

Cette dernière journée du groupe C de ces éliminatoires nous offre une superbe affiche entre l’Italie et l’Ukraine ce lundi. Cette opposition est la finale pour décrocher le second ticket qualificatif pour l’Euro 2024. L’Ukraine disputera ce match en Pologne comme toutes ses autres rencontres depuis le début de la guerre qui touche le sol ukrainien. Lors de cette campagne, les Ukrainiens ont perdu deux matchs face à l’Angleterre et l’Italie. Solide lors des autres matchs, l’Ukraine va devoir s’imposer lors de cette dernière rencontre pour décrocher son ticket pour l’Euro 2024. Pour cela, la sélection ukrainienne s’appuiera sur Zinchenko, Malinovskyi, Tsygankov, Yaremchuk et Dovbyk. En fin de semaine dernière, les Ukrainiens ont disputé une rencontre amicale face au Lechia Gdansk (0-2), équipe polonaise.

Après avoir manqué les Mondiaux 2018 et 2022, la Squadra Azzurra veut pouvoir défendre son titre au prochain Euro. Lors de cette campagne de qualifications, l’Italie a connu plusieurs résultats décevants, notamment face à l’Angleterre. La bonne nouvelle pour la sélection italienne vient de son succès à l’aller face à l’Ukraine (2-1) qui lui donne un avantage dans cette dernière ligne droite. En fin de semaine, l’Italie a remporté un match très important contre la Macédoine du Nord (5-2) dans une rencontre où les Italiens se sont fait peur après avoir mené de 3 buts. Très en vue, le Bianconero Chiesa a signé un doublé, tandis que Raspadori, en forme avec Naples en l’absence d’Osimhen, a également marqué. Sur leur lancée, les Italiens devraient être en mesure de s’imposer dans cette rencontre décisive face à l’Ukraine.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Qualifications à l'Euro : Francesco Acerbi met la pression sur sa sélection