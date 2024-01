Pronostic Strasbourg PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG se méfie de Strasbourg

En ouverture de la 20e journée de Ligue 1, Strasbourg reçoit le Paris Saint-Germain dans une Meinau qui devrait faire le plein. Cet été, la formation alsacienne a connu de nombreux changements avec l’arrivée d’un nouveau propriétaire, d’un nouvel entraineur et de nombreux mouvements de joueurs. Après avoir connu un départ laborieux, le Racing a très bien fini l’année 2023 avec 3 succès consécutifs face au Havre, Lorient et Lille. Sur cette bonne dynamique, les Strasbourgeois sont ensuite allés prendre un bon point au Vélodrome face à Marseille (1-1). Qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France, l’équipe de Patrick Vieira s’est tranquillement défait de Clermont (0-3). Les aléas du calendrier ont voulu que les 2 formations se retrouvent quelques jours plus tard en Ligue 1 avec cette fois un match nul (1-1). A la suite de ce résultat, Strasbourg se retrouve en 10e position avec 9 points de plus que le 1er relégable. Le regain de forme du RCS correspond à la montée en puissance des recrues comme Angelo, Mwanga ou Bakwa.

En face, le Paris Saint-Germain s’apprête à rentrer dans une période très importante pour le club. En effet, les Parisiens sont engagés sur tous les tableaux et auront une grosse échéance avec les 8es de finale de la Ligue des Champions face à la Real Sociedad. Actuellement, la bande à Luis Enrique est concernée par le championnat où elle est en tête avec 6 points d’avance sur le second, l’OGC Nice. Le week-end dernier, les partenaires de Mbappé ont signé une contre-performance face à Brest (2-2). Rentrés au vestiaire avec une avance de 2 buts, les Parisiens ont dilapidé cet avantage pour être contraint de partager les points avec l’actuel 3e. Ce test n’a pas envoyé les signaux positifs recherchés par le coach espagnol à quelques semaines de la C1. De plus, l’un de ses éléments les plus intéressants, Bradley Barcola a été exclus pour 2 cartons jaunes et manquera donc ce déplacement en Alsace. Muet contre Brest, Mbappé est attendu au tournant face à Strasbourg, lui qui en est tout de même à 19 buts cette saison en L1. Il devrait être épaulé par les Dembélé, Kolo Muani ou Asencio. Revanchard après son nul contre Brest, Paris devrait faire le nécessaire dans une Meinau bouillante.

