Pronostic Saint-Etienne Guingamp : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Sainté écarte et dépasse Guingamp

Longtemps coincé dans la zone rouge voire même à la dernière place de Ligue 2, l’AS Saint-Etienne a assez nettement corrigé le tir en enchaînant les très bonnes prestations ces trois derniers mois. Depuis la dernière trêve internationale, les joueurs du Forez avaient d’ailleurs remporté trois succès très convaincants face à Niort (2-0), au Paris FC (2-4) et à Grenoble (1-2) avant de se faire surprendre par la fougue messine (1-3) lors de leur dernier match à domicile. Les Verts ont ensuite dû se satisfaire d’un match nul obtenu le week-end dernier sur le terrain d’une équipe de Rodez en très grande forme (1-1) et nul doute qu’ils souhaiteront retrouver le chemin de la gagne devant leur chaud public ce week-end afin de retrouver la 1ère partie de classement.

L’En Avant Guingamp, de son côté, n’a pas grand-chose à envier à son partenaire du jour sur cette saison puisqu’il se trouve en 9ème position du classement avec deux petites unités de marge sur l’ASSE (11e). Mais les Bretons n’ont pas vraiment été à la hauteur de leurs ambitions en faisant preuve d’une trop grande irrégularité et de largesses défensives, notamment à domicile, qui ont eu raison de leurs espoirs de bien figurer au contact des meilleurs. Ces derniers temps, les Costarmoricains, qui rencontraient de grosses difficultés à Roudourou et qui prenaient des points à l’extérieur, ont inversé la tendance. Car s’ils se sont imposés devant Amiens (3-1) et Laval (3-1) la semaine dernière, les hommes de Stéphane Dumont ont été assez décevants sur le terrain de Pau (2-1) lors de leur dernier déplacement. Et même s’ils ont tendance à trouver la faille à chacun de leurs matchs ces derniers temps, ils pourraient une nouvelle fois souffrir à Geoffroy-Guichard face à une très bonne équipe stéphanoise. D’autant que les Verts n’ont jamais perdu dans toute leur histoire face à Guingamp dans le Chaudron et se sont même systématiquement imposés face aux Trégorois depuis 2001.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

