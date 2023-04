Pronostic Quevilly-Rouen Annecy : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Annecy sombre encore contre Quevilly-Rouen ?

Obligée de jouer les barrages pour se maintenir l’an dernier, cette équipe de Quevilly-Rouen devrait être plus tranquille cette année. D’une part parce que les barrages n’auront pas lieu, et d’autre part car elle a largement pris ses dispositions pour creuser l’écart sur la zone de relégation lors des mois précédents. En effet, les hommes d’Olivier Echouafni se trouvent en 1re partie de tableau, à la 8e place, avec une avance très confortable de 10 points sur la zone rouge qui devrait lui permettre d’aborder les derniers matchs de la saison sereinement. Pratiquement sauvés depuis un bon moment, les Normands n’ont pas relâchés leurs efforts puisqu’ils se sont offerts le derby face à Caen (2-1) avant de tenir tête à Dijon (2-2) puis au leader havrais la semaine dernière. Plus globalement, les locaux n’ont perdu qu’un match à domicile en 2023 et ils auront à cœur de poursuivre sur cette belle lancée.

On ne peut pas en dire autant du FC Annecy pour qui les prochaines semaines s’annoncent particulièrement délicates. Sans doute déçus après leur défaite concédée en demi-finale de Coupe de France, les promus ne parviennent pas à relever la tête en championnat où ils voient les défaites s’accumuler depuis plusieurs semaines maintenant. Heureusement pour eux, les Haut-Savoyards capitalisent sur leurs nombreux points pris en 1ère partie de saison qui leur permettent de compter aujourd’hui 2 petites unités d’avance sur le premier relégable, Laval. Mais la tendance n’est pas à l’optimise chez les hommes de Laurent Guyot, 16es, qui restent deux gros revers subis contre Bastia (3-0) et Rodez (0-3) lors des deux dernières journées. Sur le terrain d’une équipe de Quevilly-Rouen où il n’est jamais évident de briller, les Annéciens pourraient souffrir à nouveau samedi soir.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

