Pronostic PSV Glasgow Rangers : Analyse, cotes et prono du barrage retour de Ligue des Champions

Le PSV s’en sort face aux Glasgow Rangers

L’affiche de ce dernier tour des barrages oppose le PSV Eindhoven aux Glasgow Rangers. Ces deux formations ont souvent brillé sur la scène européenne et jouent leur qualif’ en C1. Dominé par le Feyenoord la saison passée, le PSV avait dû se contenter de la 2e place. En ce début d’exercice, les partenaires de Luuk de Jong ont repris par une victoire en Super Coupe face au Feyenoord (1-0) sur un but de Noa Lang, arrivé pour remplacer Xavi Simons (Leipzig). En Eredivisie, le PSV s’est facilement défait d’Utrecht (2-0) et du Vitesse Arnhem (1-3). En pleine confiance, le club néerlandais a surclassé les autrichiens du Sturm Graz pour son entrée en lice dans ces tours préliminaires de la LDC (7-2). Finalement, la semaine passée, le PSV a ramené un bon nul de son déplacement à Ibrox Park face aux Rangers (2-2). A deux reprises, la formation d’Eindhoven s’est retrouvée menée mais est parvenue à recoller grâce à Sangaré et de Jong. En plus de ces éléments, le PSV peut s’appuyer sur les Bakayoko, Boscagli, Veerman, Dest ou Ramalho.

En face, les Glasgow Rangers conservent toutes leurs chances mais vont devoir résister à la pression mise par le club néerlandais et ses chauds supporters. Avant le match aller, les Rangers avaient dominé difficilement le Servette Genève (3-2) lors de leurs débuts dans ces tours préliminaires. En Suisse, les Ecossais n’avaient pas su l’emporter (1-1). En championnat, le club de Glasgow a mal débuté avec un revers sur la pelouse de Kilmarnock mais a depuis redressé la barre en enchainant deux victoires de rang pour revenir à 1 point du Celtic. Avec le départ du buteur croate Colak, les Rangers ont misé sur le Nigérian Dessers et le Brésilien Danilo, qui viennent accompagner les Lammers ou Roofe. Devant son public, le PSV Eindhoven devrait sortir victorieux de ce duel entre deux formations habituées aux joutes européennes, et ainsi prendre sa revanche sur des Rangers qui l’avaient éliminé à ce même stade l’an dernier.

C1 : Copenhague et le Royal Antwerp prennent une option, le PSV résiste aux Rangers