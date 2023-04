Pronostic Nice Bâle : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa Conférence

Nice remplit sa mission face à Bâle

Dernier représentant français en coupe d’Europe, l’OGC Nice dispute ce jeudi son quart de finale retour de Conference League face au FC Bâle. A l’aller, la formation azuréenne est allée chercher un nul sur la pelouse des Suisses (2-2) sur un doublé de Terem Moffi, avec notamment une superbe bicyclette. Depuis que Didier Digard a repris les commandes de l’équipe, la formation niçoise s’est montrée très solide. Cependant et comme il est souvent le cas, l’enchainement Conference League – Championnat pose problème. Depuis la reprise de la Coupe d’Europe, le Gym a plus de difficultés en Ligue 1 et a certainement tiré un trait sur la lutte pour une place européenne via le championnat. En effet, le club niçois s’est incliné lors des 2 dernières journées face au Paris Saint-Germain (2-0) à l’Allianz Riviera et contre Brest (1-0). Suite à ces revers, l’OGCN se retrouve 9e de Ligue 1 avec 10 points de retard sur le dernier ticket européen. Pas inquiété par la relégation, Nice peut totalement se focaliser sur son quart de finale de Conference League. D’ailleurs, Digard a largement fait tourner dimanche en Armorique. Pour en arriver là en C4, les partenaires de Dante avaient remporté leur groupe de qualification devant le Partizan Belgrade et le FC Cologne, avant de se défaire du Sheriff Tiraspol en 8e de finale.

En face, le FC Bâle est parvenu à égaliser lors du match aller grâce à son buteur Amdouni, lui aussi auteur d’un doublé, qui a profité des largesses défensives niçoises. A l’instar du club français, la formation suisse rencontre plus de difficultés au niveau national. En effet, les Bâlois viennent de signer deux nuls consécutifs face à Zurich (1-1) et le week-end dernier à domicile contre les Young Boys de Berne (1-1). Suite à ce match de parité, le FC Bâle est resté en 6e position, à 1 point du 4e Lugano. Comme à l’aller, les anciens Niçois Ndoye et Pelmard devraient être titularisés ce soir. Et comme Nice, Bâle a fait tourner le week-end dernier. Supérieur à son adversaire supérieur, Nice devrait s’imposer face aux Suisses et continuer à représenter la France en demi-finale de la Conference League.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

