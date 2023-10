Pronostic Lens Arsenal : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue des Champions + 100€ de bonus DIRECT !

Pour cette deuxième journée de Ligue des Champions, Winamax vous propose de récupérer un bonus de 100€ DIRECT. Et nous, on vous donne nos pronostics Lens – Arsenal

Nos pronostics Lens – Arsenal

Lens va mieux

Deuxième de Ligue 1 l’an passé, Lens a connu une entame de saison très difficile. En effet, les protégés de Franck Haise affichaient un bilan de 4 défaites et un nul lors des 5 premières journées de championnat. Dans la zone de relégation, le club nordiste a connu le déclic lors de la 1ère journée de Ligue des Champions en obtenant le nul face au FC Séville (1-1) récent vainqueur de l’Europa League. Lors de cette affiche, le Racing a montré qu’il avait le potentiel pour résister face à de grosses écuries. Suite à cette performance, les Sang et Or ont enfin décroché leur premier succès de la saison en championnat face à Toulouse (2-1), avec notamment une réalisation de la recrue Guivalogui. Sur leur lancée, les Lensois se sont ensuite imposés vendredi à Strasbourg (0-1) avec le premier but de Wahi, plus gros transfert de l’histoire du club. Grâce à ses derniers résultats, Lens est sorti de la zone rouge et compte enchaîner. Ce mardi, la formation nordiste affronte le plus gros morceau de son groupe de C1, Arsenal.

Arsenal a passé un cap

Arsenal est certainement l’équipe qui a proposé le plus beau jeu de Premier League l’an passé. Au final, les absences de Saliba ou Gabriel Jesus à des moments clés de la saison auront sans doute coûté le titre aux Gunners face au riche effectif de Manchester City. 2e la saison passée, Arteta s’est attaché à renforcer son effectif pour être compétitif sur tous les tableaux et son équipe a d’ailleurs bien démarré partout. Pour le moment, la bande à Odegaard est toujours invaincue toutes compétitions confondues, avec notamment en PL une 3e place et seulement 2 points perdus face à Fulham et Tottenham à l’Emirates. En Ligue des Champions, les Gunners ont parfaitement débuté en surclassant le PSV Eindhoven (4-0). Et la semaine passée, les partenaires de William Saliba ont remporté leurs 2 déplacements : en EFL Cup du côté de Brentford et à Bournemouth (0-4) en championnat. Cette semaine s’annonce cruciale pour le club londonien qui affronte Lens puis Manchester City en Premier League.

Du classique à Lens, quelques blessés à Arsenal

Le Racing devrait pouvoir compter sur ses meilleurs éléments puisque seuls les Farinez, Cabot, Da Costa et Haïdara sont touchés ou incertains pour cette rencontre. Franck Haise ne devrait pas changer grand-chose et s’appuyer sur son capitaine Brice Samba, toujours aussi précieux et encore décisif à Strasbourg. Un peu plus haut, la défense devrait être articulé autour du roc autrichien Danso avec à ses côtés Gradit et Medina. Lens fidèle à son 3-4-3, la paire du milieu devrait être Abdul Samed accompagné soit de Mendy soit de Diouf. Les rôles de piston devraient être dévolus à Frankowski et Machado tandis que le trio offensif serait composé de Sotoca, Fulgini et de l’ancien Montpelliérain Wahi qui a la lourde tâche de remplacer Openda. En face, Arsenal devrait toujours avoir à faire sans les Timber, Martinelli ou Partey. A l’instar de Lens, Arteta devrait s’appuyer sur son schéma de jeu traditionnel avec un 4-3-3. La défense devrait être des plus classiques avec de droite à gauche White, Saliba, Gabriel et Zinchenko. Le milieu de terrain est le secteur de jeu qui pourrait évoluer en fonction des choix d’Arteta, offensif avec Havertz ou plus équilibré avec Jorginho ou Vieira. En revanche, les Rice et Odegaard sont partants certains. Sur le front de l’attaque, Saka, un temps incertain, a été décisif à Bournemouth le week-end dernier, et devrait épauler Gabriel Jesus, tandis que la dernière place se joue entre Havertz et Nketiah. La petite révolution des dernières semaines concerne le poste de gardien de but où Raya est préféré à Ramsdale.

Les compositions probables pour ce Lens – Arsenal :

Lens : Samba – Gradit, Danso Medina – Frankowski, Abdul Samed, Diouf (ou Mendy), Machado – Sotoca, Wahi, Fulgini.

Arsenal : Raya – White, Saliba, Gabriel, Zinchenko – Odegaard, Rice, Vieira (ou Havertz) – Saka, Gabriel Jesus, Havertz (ou Nketiah).

Un monde d’écart entre Arsenal et Lens ?

Dans un stade Bollaert qui s’annonce bouillant pour le retour du Racing Club de Lens en Ligue des Champions, la formation nordiste devrait être surmotivée à l’idée d’affronter l’une des meilleures formations européennes, Arsenal. Revigoré par son nul face au FC Séville, Lens reste sur de très bons résultats qui lui ont redonné de la confiance au meilleur des moments. Cependant, ce mardi, les hommes de Franck Haise affrontent une équipe londonienne qui a fortement progressé sous la houlette de Mikel Arteta et qui a désormais la carrure d’un grand club européen. Cette formation est nettement plus complète que l’an passé car elle dispose d’un banc super compétitif. Avec son jeu très séduisant et la vista de ses attaquants dont Saka (5 buts déjà cette saison, dont 1 en C1 face au PSV), Arsenal pourrait faire mal à des Lensois combattifs.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le pronostic Lens Arsenal détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Lens a le devoir d’y croire