Pronostic La Spezia Monza : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monza réussit la passe de 3 face à La Spezia

Avec 1 seul point d’avance sur le Hellas Vérone, La Spezia est en grand danger en Serie A. En effet, si la formation véronaise réalise une bonne dernière ligne droite, les Aquilotti souffrent. Première équipe non relégable, La Spezia ne s’est imposée qu’une seule fois lors des 13 dernières journées, face à l’Inter. Le week-end dernier, les Aquilotti avaient la possibilité de prendre de l’air sur la zone de relégation, mais n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul sur la pelouse de la Sampdoria, lanterne rouge (1-1). Lors des dernières semaines, La Spezia perd moins, mais a signé 5 nuls lors des 8 dernières journées qui ne permettent pas de progresser au classement. Dans cette formation, on retrouve des éléments comme le buteur Nzola, le Suédois Ekdal, le latéral Amian ou le fils de Paolo, Daniel Maldini.

De son côté, Monza réalise une très bonne saison et devrait conserver sa place en Serie A. En effet, le promu se trouve en 12e position avec 15 points d’avance. En pleine forme, les Biancarossi viennent de remporter deux matchs de rang face à 2 bonnes formations du championnat, l’Inter (0-1) et la Fiorentina (3-2). Le week-end dernier, Monza a été rapidement mené de 2 buts, mais a su revenir dans le match pour s’imposer en fin de rencontre sur une réalisation de la star de cette équipe, Pessina, et de Dany Mota (4 buts chacun cette saison). Libéré par le maintien acquis, mais aussi sur son excellente dynamique, Monza devrait prendre le meilleur sur une formation de La Spezia en grande difficulté.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

