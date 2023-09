Pronostic Concarneau Saint-Etienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Saint-Etienne enchaîne face à Concarneau

Concarneau dispute pour la première fois de son histoire la Ligue 2. Au terme d’une saison exceptionnelle, le club breton a obtenu sa montée lors de la dernière journée et un succès à Orléans. Comme on pouvait s’y attendre, le passage à l’échelon supérieur est compliqué. Après avoir signé un match nul d’entrée face à Bastia (0-0), Concarneau a subi trois revers de rang face à Bordeaux (1-0), Caen (0-2) et le Paris FC (3-0). Le club breton a ensuite redressé la barre lors des 2 dernières journées en signant un nul à domicile face à Annecy (1-1) et en décrochant le 1er succès de son histoire en Ligue 2 face à Quevilly Rouen (2-3). Auteur d’une excellente première période, Concarneau a mené de 3 buts face à QRM avant de se faire peur en fin de match en concédant 2 buts dans les dernières minutes. Grâce à cette victoire contre l’actuelle lanterne rouge, la formation bretonne s’est relancée mais se trouve toujours dans la zone de relégation.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, l’AS Saint-Etienne a manqué son entame de saison en étant battu lors des 2 premières journées par Grenoble (0-1) et Rodez (2-1). Lors de ces 2 rencontres, les Stéphanois ont concédé des buts dans le temps additionnel qui leur ont coûté les points du nul. Progressivement, la formation du Forez s’est reprise avec un succès sur la lanterne rouge Quevilly Rouen (2-1), puis par deux nuls face à Annecy (1-1) et Valenciennes (0-0). Au regard des prestations décevantes de son équipe, Laurent Batlles était sous pression avant le déplacement chez le leader caennais. Dans une rencontre où ils auront souffert, les Verts ont parfaitement négocié certaines phases offensives pour ramener les 3 points de la victoire (1-2). Entré en cours de jeu, Sissoko a inscrit son 4e but avec Sainté. De plus, Battles a retrouvé des joueurs importants puisque les Briançon ou Cafaro ont débuté dans le XI en Normandie. Revigoré par son succès à Caen, Sainté veut enchaîner contre le promu et relégable Concarneau pour se rapprocher des playoffs.

► Le pari « victoire ASSE » est coté à 2,20 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 220€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « victoire ASSE ou match nul et plus de 2,5 buts » est coté à 2,65 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 265€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Concarneau – ASSE :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Concarneau Saint-Etienne encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Sébastien Dallet : « Aujourd’hui, je peux m’endormir sans avoir bu »