Pronostic Colombie Venezuela : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026

La Colombie débute de bon pied face au Venezuela

La Colombie fut l’un des grands absents du dernier Mondial. En effet, los Cafeteros avaient fini à la 6e position des derniers, à la pire des places, puisqu’elle ne permettait pas de disputer les barrages. Ce résultat peut-être surprenant au regard du vivier de cette équipe avec Mina, Sanchez, Cuadrado, Rodriguez, Uribe, Lerma, Diaz, Borré, Duran ou Sinisterra. Depuis la fin des éliminatoires du dernier Mondial, les Colombiens ont réalisé une excellente campagne de matchs amicaux avec un bilan de 7 victoires et 2 matchs nuls. Sur ce parcours, los Cafeteros ont notamment dominé l’Allemagne (0-2), le Japon (1-2), le Paraguay (2-0) ou le Mexique (3-2). Déterminée à ne pas manquer le prochain Mondial, la Colombie veut partir de bon pied face au Venezuela.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, le Venezuela est certainement l’une des plus modestes nations d’Amérique du Sud. En effet, les Vénézuéliens n’ont jamais participé à la moindre Coupe du Monde. Lors des derniers éliminatoires pour la Coupe du Monde, la Vinotinto a tout simplement terminé en dernière position avec plusieurs points de retard. A l’instar de la Colombie, le Venezuela a réalisé une excellente campagne de matchs amicaux avec un seul revers face à l’Islande. Cette bonne dynamique est à nuancer car l’adversité affrontée était plus modeste. Dans les rangs de la Vinotinto, on retrouve un attaquant qui a évolué dans plusieurs clubs européens, Solomon Rondon, mais aussi l’ancien du Torino Tomas Rincon. Arrivé cet été à Toulouse, Cristian Casseres a été appelé pour la 21e fois en sélection. Cette opposition entre la Colombie et le Venezuela devrait tourner en faveur des locaux qui sont sur une excellente dynamique.

► Le pari « Victoire Colombie et plus de 1,5 buts » est coté à 1,56 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 212€ (312€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « La Colombie gagne par au moins 2 buts d’écart » est coté à 1,88 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 276€ (376€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Colombie – Venezuela :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Colombie Venezuela détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Un escroc s'est fait passer pour Kader Mangane auprès d'agents vénézuéliens