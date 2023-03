Pronostic Bastia Sochaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un nul logique entre Bastia et Sochaux ?

Le Sporting Bastia dispute sa deuxième saison consécutive en Ligue 2 après des années passées dans les divisions amateurs. L’an passé, les Corses ont lutté pour obtenir leur maintien et se montrent déjà nettement plus convaincants lors de ce nouvel exercice. En effet, les Bastiais occupent la 5e place avec 5 points de retard sur le 2e, Bordeaux. Les hommes de Régis Brouard sont toujours dans le coup pour la montée et ont une belle opportunité à saisir face à Sochaux, 3e. Depuis la reprise, le club corse est sur un rythme de candidat à la montée, puisqu’il n’a perdu que deux rencontres face à Caen (3-1) et contre Quevilly Rouen (0-1). Très solide, la formation bastiaise est invaincue lors des 5 dernières journées avec des succès sur Rodez, Nîmes et lors de la dernière journée face au Paris FC, mais aussi des nuls de Guingamp et Valenciennes.

En face, Sochaux a eu plusieurs opportunités de remonter à la 2e place, mais a manqué le coche, notamment lors de la réception de Bordeaux. Lors de cette confrontation, les Lionceaux étaient menés au score, mais ont limité la casse en accrochant le point du nul (1-1). Lors de la dernière journée, le club doubiste s’est défait de Grenoble (1-0) avec un but dans les ultimes secondes de Kalulu. Grâce à cette victoire, les Sochaliens ont conservé leur 3e place avec 1 seul point de retard sur les Girondins. Depuis le début de saison, Sochaux doit une grande partie de ses bons résultats à son attaque, la meilleure de Ligue 2. À domicile, Bastia se montre souvent costaud, mais face à des Sochaliens déterminés à revenir sur Bordeaux, les 2 équipes pourraient se neutraliser, et se quitter sur un match nul. D’autant plus que le Sporting n’a plus perdu depuis 5 matchs, et Sochaux depuis 9 rencontres.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

