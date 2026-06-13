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Pronostic Australie Turquie : analyse, cotes et prono Coupe du monde 2026

RD/YF
Pronostic Australie Turquie : analyse, cotes et prono Coupe du monde 2026

Ce 14 juin, à 6h du matin, l’Australie et la Turquie font leur entrée en lice dans la Coupe du monde 2026. Découvrez notre analyse du match et notre pronostic : victoire de la Turquie, cotée à 1,70.

L’Australie entame sa campagne de Coupe du monde 2026 contre la Turquie au BC Place de Vancouver. Pour l’Australie, le défi est de taille dans un groupe comprenant également les États-Unis et le Paraguay. L’équipe dirigée par Anthony Popovic doit se montrer performante dès le début pour espérer sortir des phases de groupes. De son côté, la Turquie, sous la houlette de Vincenzo Montella, aborde cette compétition avec confiance, restant invaincue lors de ses cinq derniers matchs. L’absence de Kenan Yıldız pourrait toutefois limiter les options offensives turques.

La Turquie en position de force face à l’Australie

Forme récente de l’Australie

Date Domicile Score Extérieur Résultat
06/06/2026 Australie 1-1 Suisse N
31/05/2026 Mexique 1-0 Australie D
31/03/2026 Australie 5-1 Curaçao V
27/03/2026 Australie 1-0 Cameroun V
19/11/2025 Colombie 3-0 Australie D

L’Australie reste sur des performances mitigées lors de ses récentes rencontres. Après un succès convaincant contre Curaçao (5-1) et une victoire face au Cameroun (1-0), l’équipe a connu des résultats plus difficiles, notamment une défaite contre le Mexique (0-1) et un nul face à la Suisse (1-1). Cette irrégularité, combinée à l’introduction de nombreux jeunes joueurs pour cette Coupe du monde, ajoute une dose d’incertitude quant à leur performance dans ce premier match.

Forme récente de la Turquie

Date Domicile Score Extérieur Résultat
06/06/2026 Venezuela 1-2 Turquie V
01/06/2026 Turquie 4-0 Macédoine du Nord V
31/03/2026 Kosovo 0-1 Turquie V
26/03/2026 Turquie 1-0 Roumanie V
18/11/2025 Espagne 2-2 Turquie N

La Turquie arrive en pleine forme, avec quatre victoires et un nul lors de ses cinq derniers matchs. Les victoires contre le Venezuela, la Macédoine du Nord, le Kosovo et la Roumanie démontrent une solidité défensive et une efficacité offensive, avec des buts marqués à chaque match. L’absence de Kenan Yıldız pourrait poser problème, mais Vincenzo Montella peut compter sur d’autres talents tels que Kerem Aktürkoğlu pour prendre le relais.

Pour suivre les autres matchs de la compétition, notamment notre pronostic pour Brésil-Maroc, consultez nos analyses.

Historique des confrontations

L’Australie et la Turquie ne se sont pas affrontées récemment.

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Le pari « Nul à la mi-temps » est coté à 1,95. Ce choix s’appuie sur la tendance des dernières rencontres où la Turquie a souvent terminé la première période à égalité, avec quatre nuls sur ses cinq derniers matchs en première mi-temps.

La rencontre reste ouverte, et bien que la Turquie parte favorite, rien n’est jamais acquis dans le football. L’Australie pourrait créer la surprise, à l’image de sa qualification pour les huitièmes de finale en 2022.

Pronostic Haïti Écosse : analyse, cotes et prono Coupe du Monde 2026

RD/YF

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