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Une séance de tirs au but historique pour l'Allemagne

LB
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Une séance de tirs au but historique pour l'Allemagne

À jamais la première. Éliminée de ce Mondial par le Paraguay dès les 16es de finale (1-1, 3-4 T.A.B), l’Allemagne a perdu une séance de tirs au but pour la première fois de son histoire en Coupe du monde.

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Trois penaltys manqués, un record

Jusqu’à ce 30 juin 2026, l’Allemagne avait donc remporté ses quatre premières séances de tirs au but et n’en avait manqué qu’un seul. Uli Stielike était jusque-là le seul allemand à avoir manqué sa tentative, c’était lors de la tristement célèbre Nuit de Séville, le 8 juillet 1982 face à la France (3-3, 5-4 T.A.B). Il a désormais été rejoint Kai Havertz, Nick Woltemade et Jonathan Tah qui ont tous trois manqué leur tentative face au Paraguay. Après 2018 et 2022, c’est donc la troisième fois consécutive que la Mannschaft prend la porte avant les 8es de finale alors qu’elle avait toujours atteint ce stade de la compétition lors de ses 17 premières participations.

Plus que quatre ans à attendre pour renverser la vapeur.

Revivez Allemagne-Paraguay (1-1)

LB

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