Les Marocains visent déjà plus loin

C’est que le Maroc est increvable ! Victorieux aux pénos face aux Pays-Bas, les Marocains ne voulaient pourtant pas tomber dans l’euphorie après leur qualification en huitièmes. Sereins et avec des objectifs certainement plus élevés, ils voyaient déjà plus loin.

Diop ne savait pas ce qu’il faisait là

À commencer par le sélectionneur Mohammed Ouahbi, plus que satisfait de la performance de son équipe au micro de beIN Sports : « C’est un dénouement incroyable et amplement mérité, a-t-il déclaré. Je pense qu’on a complètement dominé cette équipe. On a eu 70% ou plus des occasions et des tirs. Même si le rythme n’était pas très élevé, le bloc était très bas, c’était compliqué. Il fallait être patient. »

Surtout, il voit son équipe continuer de franchir des paliers, loin d’être anodin en Coupe du monde : « On grandit, et on va vite se remobiliser pour le prochain match. »

Des propos qui résonnent avec ceux d’Ayyoub Bouaddi et ses 18 printemps. « Je pense que ça montre une de nos forces. On a confiance en notre jeu, en nos qualités, on sait qu’un match est long, on l’a montré en marquant vers la fin du temps réglementaire, a ainsi rejoué le Lillois. C’est fou de se dire que c’était que les seizièmes de finales et qu’il y a encore beaucoup de matchs qui nous attendent si on veut aller en finale, et pourquoi pas essayer de gagner ce trophée là mais on en est pas encore là. »

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Héros du match avec son but égalisateur, alors qu’il « ne savait pas trop ce [qu’il] faisait là », Issa Diop voyait déjà plus loin : « Il reste encore beaucoup de matchs, et si on veut démontrer qu’on est une grande équipe, il faut aller loin dans la compétition. »

De son côté, le capitaine Achraf Hakimi a aussi souligné l’état d’esprit de sa sélection et glissé un petit tacle aux sceptiques : « Beaucoup de gens pensaient que le parcours au Qatar était une question de chance. On est resté concentré mais le travail a payé aujourd’hui. On est restés concentrés et humbles comme on l’a fait depuis le début. Et on va aller comme ça jusqu’à la fin. »

Rendez-vous face au Canada désormais !

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