- Mondial 2026
- Belgique
Jérémy Doku n'a pas l'air d'avoir passé « un moment dégueulasse » lors de la naissance de son fils
Même si ce n’était pas du goût de certains, Jérémy Doku a pu assister à la naissance de son premier enfant en plein Mondial, ce lundi soir. Un aller-retour express au Royaume-Uni validé par la Fédération belge de football : « Avec l’approbation d’un des médecins de l’équipe qui l’a également accompagné, Jérémy s’est rendu à Londres pour être avec sa femme en cette occasion unique. Jérémy rejoindra son équipe demain soir à Seattle (où est situé leur camp de base, NDLR ) ». Dans un autre post, ils ontégalement félicité l’ailier des Diables rouges, ainsi que sa compagne, pour la naissance de leur premier fils, Praise.
Les remerciements de Doku
Si polémique il y a eu en France après les propos de la journaliste de L’Équipe, France Pierron, le Belge paraît bien loin de cette histoire et profite de ce moment unique. À travers une story sur Instagram, il réagit à cet heureux évènement : « Merci à tous pour l’amour, les prières et les gentils messages de ces derniers jours. Shireen et Praise vont très bien, et mon cœur est rempli de gratitude. Merci à l’équipe pour son soutien. Il est maintenant temps de retourner au football et de représenter mon pays sur la plus grande scène. »
Vous êtes prêts à voir la célébration biberon au prochain match ?
EM