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Un employé du stade Azteca arrêté par la police

EM
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Un employé du stade Azteca arrêté par la police

1500 ! 2000 ! 2500 pesos ! Qui dit mieux ? Comme dans la vie, il n’y a pas de petit bénéfice, Armando N. a décidé d’utiliser son précieux sésame pour récolter un petit peu de blé.

Cet employé de la zone restauration du stade Azteca pour Mexique-Afrique du Sud (2-0) a été arrêté ce mercredi pour avoir mis en location son accréditation. C’est d’ailleurs la police locale qui l’a annoncé : « Des agents ont arrêté un homme qui aurait, via un réseau social, proposé à la location une accréditation pour assister aux matchs qui se dérouleront au stade Ciudad de México. »

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Et ce n’était pas si cher !

C’est grâce à un représentant du service juridique des organisateurs du Mondial que la supercherie a été démasquée, ayant repéré l’annonce sur les réseaux sociaux. En coordination avec la police, ils lui ont tendu un piège en désactivant son badge. Il a ensuite été interpellé lorsqu’il est venu le réactiver.

L’homme de 24 ans proposait son accréditation sur différents groupes Facebook. Il promettait une expérience VIP dans la zone Hospitality pour la modique somme de 2500 pesos, soit près de 125 euros. Une offre qui se veut très intéressante, puisque les tarifs grand public pour la prestation very important person se situent autour de 4300 balles.

C’était presque le début des Mystérieuses accred d’or.

Dans la folie de Guadalajara

EM

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