Face aux Bleus, la Suède avec son trio d'attaque favori

Il vous fait peur vous, ce trio d’attaque ? En tout cas, les défenseurs de l’équipe de France auront forcément du boulot face au trio d’attaque suédois aligné ce mardi par Graham Potter : Viktor Gyökeres, Alexander Isak et Anthony Elanga. Titularisé ce mardi, le joueur de Newcastle avait, au début de ce Mondial, l’habitude d’entrer comme supersub. Un petit cocktail explosif complété par le frisson Yasin Ayari, que les Bleus devront maîtriser pour se faciliter les débats.

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Côté défense, identifié point faible de cette équipe, celle-ci évoluera à trois, ou plutôt à cinq dans le très probable scénario où les Suédois évolueront très bas. Ceux-ci pourront tout de même compter sur les expériences de Victor Lindelöf et Gabriel Gundmunsson, dont la gestion de la profondeur sera une sacrée inconnue face à la vitesse des attaquants français.

Méfions-nous quand même.

Footox, le podcast de la rédaction de So Foot, vous spoile France-Suède !