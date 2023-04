274€ à gagner avec Liverpool & Dortmund (+110€ de Bonus EXCLU à récupérer) !

Comme en milieu de semaine sur la Ligue des Champions, on essaie de vous faire gagner avec un combiné. Un combi sur des matchs de samedi, à jouer avec un bonus EXCLU chez ZEbet qui vous permet de récupérer 110€ avec le code SOFOOT110. Fin du bonus dimanche soir !

EXCLU : Dépose 100€ et mise DIRECT avec 210€ sur Naples – AC Milan

Le bonus ZEbet est de 110€ DIRECT chez SoFoot jusqu’au 23 avril seulement en utilisant le code X2SOFOOT !

ZEbet t’offre directement le montant de ton 1er dépôt en Freebets après inscription jusqu’à 100€ + 10€ en EXCLU en ce moment.

Exemples de ce bonus ZEbet en fonction du montant de votre 1er dépôt :

– Si tu déposes 50€, ZEbet t’offre direct 50€ + 10€ en EXCLU, et tu as donc 110€ pour miser.

– Si tu déposes 100€, ZEbet t’offre direct 100€ + 10€ en EXCLU, et tu as donc 210€ pour miser.

Clique sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour profiter du bonus ZEbet avec le code SOFOOT110

Notre combiné du week-end

Liverpool – Nottingham :

N’ayant plus que la Premier League à jouer, Liverpool doit absolument finir fort pour terminer dans les places européennes et sauver sa saison. 8es, les Reds restent sur deux bons matchs, un nul arraché face au leader Arsenal à Anfield (2-2) et une victoire très large lundi à Leeds (1-6). Ce samedi, Liverpool enchaîne avec un autre mal classé Nottingham Forest. Malgré un très (trop ?) grand nombre de recrues lors des deux derniers mercato, le promu est dans la zone rouge. 18e, il semble être en train de flancher (0 victoire en 10 matchs, série de 3 défaites en cours), et Liverpool, battu à l’aller, devrait pouvoir prendre sa revanche à Anfield.

Borussia Dortmund – Eintracht Francfort :

Descendu du trône de Bundesliga après le Klassiker remporté à Munich par le Bayern (4-2), Dortmund reste cependant à 2 points des Bavarois qui ne semblent pas imprenables cette saison. Après avoir perdu des points le week-end dernier à Stuttgart en se faisant remonter en fin de match (3-3), les Marsupiaux doivent faire le plein à domicile ce samedi, comme ils le font depuis la reprise post-Mondial (7 victoires en 7 matchs). En face, l’Eintracht fait moins peur qu’en première partie de saison. Désormais 6es de Bundesliga, les coéquipiers de Kolo Muani ont perdu 5 de leurs 6 derniers déplacements toutes compétitions confondues.

Si vous misez par exemple sur les victoires de Liverpool et du Borussia Dortmund dans un pari combiné, la cote atteindra :

1,83 chez ZEbet qui te permet d’obtenir 110€ DIRECT (Dépose 100€ et Joue avec 210€) en EXCLU avec le code SOFOOT110.

► Profitez de 110€ de bonus DIRECT chez ZEbet jusqu’au 23/04 seulement :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT110 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 210€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 110€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 274€ (384€ – les 110€ de paris gratuits retirés après le pari).

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Heavy metal football : Liverpool a baissé le son