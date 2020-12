Pronostic Troyes Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Troyes sur sa lancée face au Paris FC

L'affiche de la 14journée de Ligue 2 oppose Troyes au Paris FC. Cette opposition intéresse le haut du tableau et les places d'accession en Ligue 1. Les hommes de Laurent Batlles comptent 3 points de retard sur le premier qui n'est autre que le Paris FC. De plus, l'ESTAC a un match en retard à jouer face à une formation de Nancy relégable. Troyes est sur une excellente dynamique de 8 matchs sans la moindre défaite et vient de s'imposer deux fois consécutivement face à Amiens (2-1) et Guingamp (1-2). L'attaquant tunisien Yoann Touzghar est en forme avec un but marqué lors de chacune des 6 dernières rencontres. Batlles espère conclure cette semaine par une victoire sur le leader francilien. Proche de la montée l'an passé, le club troyen semble armé pour décrocher l'un des deux accessits directs. De son côté, le Paris FC a parfaitement lancé sa saison avec 8 victoires lors des 10 premières journées. Seuls Nancy et Niort avaient contrecarré les plans des hommes de Girard. Cette excellente série avait permis aux Franciliens de prendre plusieurs points d'avance sur leurs poursuivants. La récente défaite à domicile face à Auxerre (0-3) et les deux nuls concédés face à Grenoble et Sochaux (0-0) ont mis un coup de frein aux ambitions parisiennes. Toujours leader, le Paris FC connaît plus de difficultés à l'heure d'affronter une équipe troyenne en pleine forme. Pour ce choc, l'ESTAC semble en mesure de revenir sur le leader de Ligue 2, le Paris FC.