Pronostic Tottenham Sporting Lisbonne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Un Tottenham - Sporting avec des buts

En tête de ce groupe de Ligue des Champions, Tottenham n'a cependant pas sa qualification pour les 8de finale assurée. En effet, cette poule qui compte aussi l'OM est ultra serrée puisque lesne comptent que 3 points d'avance sur l'Eintracht Francfort, et 1 seul sur le Sporting qu'ils reçoivent ce soir. A l'aller, Tottenham s'était incliné à Lisbonne (2-0). En revanche, Tottenham a remporté ses 2 premiers matchs de la poule à domicile, contre l'OM (2-0) et l'Eintracht (3-2), pour un nul en Allemagne (0-0). En championnat, les hommes d'Antonio Conte restent en revanche sur 2 défaites : une sur la pelouse de Manchester United (2-0), et une à domicile ce week-end face à Newcastle (1-2). Cette défaite face aux, qui a vu Lloris faire une bourde, est la première de la saison pour Tottenham qui avait jusque-là remporter tous ses matchs à la maison. Le club reste 3de Premier League malgré ces revers. Auteur d'une excellente entame dans cette poule, le Sporting avait dominé sans prendre de but l'Eintracht à Francfort (0-3) et donc Tottenham (2-0) au Portugal, lors des deux premières journées. Cependant, le club lisboète a sombré lors de sa double confrontation à Marseille. Trop indisciplinés, les Portugais ont perdu les deux rencontres : la 1dans un Vélodrome à huis clos (4-1) et la 2à domicile il y a 15 jours (0-2). Malgré ces faux-pas, le Sporting peut toujours croire en la qualification pour les 8de finale. En championnat, la formation lisboète reste sur 3 victoires contre Gil Vicente (3-1), Santa Clara (1-2) et le surprenant promu Casa Pia ce week-end (3-1). Une série qui lui a permis de remonter à la 4place du classement, mais le Sporting a été éliminé précocement de la Coupe du Portugal il y a 10 jours. Les points vaudront chers sur ce match, et on pourrait voir les deux équipes donner le tout pour le tout. Des buts des deux côtés sont possibles. En l'absence de Richarlison, Kane (11 buts en 16 matchs cette saison) sera particulièrement attendu.