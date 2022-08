Pronostic Slovan Bratislava Olympiakos : Analyse, cotes et prono du tour préliminaire retour de Ligue Europa

Un Olympiakos en galère face au Slovan Bratislava

Champion de Slovaquie en titre, le Slovan Bratislava a signé un très bon résultat lors du match aller disputé en Grèce (1-1). Les Slovaques auraient même pu l'emporter mais l'ancien Caennais El Arabi a sauvé l'Olympiakos en fin de match. Passée d'abord par les barrages de la Ligue des Champions, la formation slovaque s'est défaite du Dinamo Batumi (1-2 en cumulé, victoire aux prolongations) avant de se faire éliminer par le Ferencvaros (victoire 1-2 à l'aller, défaite 1-4 au retour chez les Hongrois). Reversée donc dans ces tours préliminaires de Ligue Europe, la formation de Bratislava a également repris son championnat. Après un revers pour débuter sur la pelouse de Podbrezova, elle vient d'enchaîner 3 succès consécutifs contre Trencin, Michalovce et face à Skalica (3-0) ce week-end à la maison.

C'est la soupe à la grimace en revanche pour l'Olympiakos. Comme le Slovan Bratislava, le multi-champion de Grèce en titre a été sorti au 2e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Favori de sa double confrontation face au Maccabi Haïfa, le club grec avait déjà concédé le match nul à l'aller (1-1 comme face à Bratislava, mais à l'extérieur), avant d'être balayé à domicile lors du match retour (0-4). Le match nul de la semaine passée face au Slovan Bratislava n'est pas rassurant pour une équipe qui encaisse trop de buts (au moins 1 sur chacun de ses 3 matchs joués) et qui n'a pas encore entamé son championnat. N'ayant pas encore gagné de match cette saison, l'Olympiakos pourrait bien une nouvelle fois se casser les dents sur le Slovan Bratislava, dans un nouveau match avec des buts des deux côtés.