Pronostic Sénégal Guinée : Analyse, cotes et pronostic du match de la CAN 2022

Le Sénégal fait un grand pas vers la qualif’ face à la Guinée

Le Sénégal fait partie des grands favoris au titre lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Lors de la dernière édition, les partenaires de Sadio Mané étaient passés tout proche du titre en atteignant la finale face à l'Algérie. Pour débuter son tournoi, les Lions de la Teranga ont souffert face au Zimbabwe de Kadewere, avec une victoire au bout du temps additionnel sur un penalty de Sadio Mané (1-0). Bien que dominateur, le Sénégal s'est montré globalement décevant. La sélection sénégalaise fait partie des formations africaines qui s'affronteront lors des éliminatoires pour décrocher une place au Mondial 2022 au Qatar, grâce à un excellent parcours en phase de groupe. Alliou Cissé, le coach sénégalais, dispose d'excellents éléments mais Sarr de Watford est toujours blessé, et plusieurs joueurs sont toujours touchés par la covid.

En face, la Guinée a également débuté sa CAN par une victoire difficile, face à la modeste sélection du Malawi (1-0), sur une réalisation du défenseur toulousain Issiaga Sylla. Le Sily national veut jouer les trouble-fête lors de cette édition. La Guinée reste pourtant sur une campagne de qualification pour le Mondial 2022 désastreuse, avec aucune victoire en 6 rencontres. En préparation de la CAN, le Sily a disputé deux matchs amicaux face au Rwanda avec des résultats différents, puisque les Guinéens ont été surclassés lors de la 1confrontation (3-0) avant de prendre leur revanche (2-0) avec des buts de Momo Bayo du Clermont Foot et de Naby Keita de Liverpool. Le capitaine guinéen est le joueur le plus important de cette sélection, qui comprend également le stéphanois Sow ou le romain Diawara. Pour ce 2match, le Sénégal devrait élever son niveau pour se défaire de la Guinée.