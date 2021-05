Pronostic Portugal U21 Italie U21 : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale de l'Euro Espoirs

Le Portugal confirme face à l’Italie

Deuxième de son groupe de qualification derrière les Pays Bas, le Portugal a ensuite réalisé une première partie d'Euro impressionnante. Les Lusitaniens ont réalisé un carton plein en remportant leurs trois rencontres dans un groupe pourtant extrêmement relevé. En effet, les Portugais ont dominé la Croatie (1-0), l'Angleterre (2-0) et la Suisse (0-3) sans encaisser de but. Impeccable, le Portugal veut surfer sur la confiance engendrée lors de cette première phase pour tenter de remporter le titre. Dans cette sélection, on retrouve des éléments prometteurs avec les Dalot, Djalo, Fernandes ou Rafael Leao, qui évoluent dans les grands clubs européens. En revanche, l'excellent ailier du FC Barcelone, Trincao manquera ce rendez-vous, car il est cas contact Covid.

De son côté, l'Italie s'est montrée solide pour sortir de son groupe de qualification. En effet, les Italiens ont dominé l'Islande, l'Irlande, la Suède, l'Arménie et le Luxembourg. Ensuite, la Squadra Azzurra a eu chaud pour finir en 2e position lors de la première phase de l'euro derrière l'Espagne. Invaincue, l'Italie a remporté une seule rencontre face à la Slovénie (4-0) et a signé deux nuls face à l'Espagne (0-0) et la République Tchèque (1-1). Le joueur majeur de cette équipe est l'ancien Milanais Patrick Cutrone mais l'actuel Rossoneri Tonali sera en revanche absent. Impressionnant lors de la 1re phase, le Portugal devrait dominer l'Italie et se qualifier pour les demi-finales.