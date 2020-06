Pronostic Milan Roma : Analyse, prono et cotes du match de Serie A & 150€ offerts !

Nouveau & Limité : 150€ offerts chez Parions Sport

Nos paris sur Milan AC - AS Roma

Le Milan AC a bien repris

L'AS Roma a juste fait le boulot

Zlatan de retour ?

Les compo probables :

Le Milan et des buts

de Serie A, le Milan AC n'a plus le temps à perdre s'il veut retrouver l'Europe la saison prochaine. Auteur d'une première partie de saison très délicate, le club lombard signe une belle année 2020, notamment sous l'impulsion d'un Zlatan de retour au bercail. Sans sa star blessée mais qui pourrait revenir pour ce match, Milan a montré de belles choses depuis la reprise. A 10 contre 11 sur quasiment toute sa demi-finale retour de la Coupe d'Italie, le Milan aura tenu un 0-0 au Juventus Stadium, insuffisant néanmoins pour voir la finale. Mais pour leur premier match de championnat, les se sont facilement imposés à Lecce (1-4).Comme lors de la dernière saison, l'AS Roma est trop irrégulière pour espérer revoir la Ligue des Champions. 5à 6 points d'une Atalanta en feu, les vont sans doute devoir se contenter d'une nouvelle participation en C3 (dans laquelle ils sont d'ailleurs toujours en lice). A l'inverse du Milan, la Roma n'a joué qu'un seul match depuis la reprise, s'imposant difficilement à domicile face à une Sampdoria mal en point (victoire 2-1 avec un but de Dzeko dans les dernières minutes).Si le Milan AC pourrait récupérer Zlatan Ibrahimovic, l'ancien Parisien ne devrait cependant pas débuter, qui plus est après la belle animation offensive vue face à Lecce. En défense, Musacchio ne rejouera plus de la saison. Côté romain, on devrait être toujours privé du gardien n°1 Pau Lopez et de la pépite Zaniolo, deux absences importantes.: Donnaruma - Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernandez - Kessie, Bennacer - Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu - Rebic.: Mirante - Zappacosta, Smalling, Fazio, Kolarov - Veretout, Cristante - Under, Pellegrini, Mkhitaryan - Dzeko.Solidaire face à la Juve, intéressant face à Lecce, le Milan part avec une longueur d'avance sur ce match joué à San Siro. Avec deux équipes jouant dans des 4-2-3-1 assez offensif, on s'attend à voir des buts des deux côtés (comme à l'aller, victoire 2-1 de la Roma). Cela a d'ailleurs été le cas des 3 derniers matchs de la Roma et de 3 des 4 dernières rencontres du Milan. Poussif à son arrivée, l'international croate Ante Rebic a retrouvé la confiance, scorant 5 buts sur les 7 derniers matchs de son équipe dont un face à Lecce lundi.