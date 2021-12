Pronostic Milan AC Naples : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Milan AC distance le Napoli

Ce dimanche soir, Milanais et Napolitains, les deux grands acteurs du début de saison en Serie A, s'affrontent à San Siro. En effet, les deux équipes italiennes se sont livrées un incroyable duel lors des 10 premières journées, au cours desquelles Rossoneri et Napolitains ont réalisé une entame quasiment parfaite. En revanche, les deux formations ont perdu de leur superbe lors des dernières semaines. Le Milan AC a été éliminé de toutes compétitions européennes suite à sa dernière place de groupe pour son retour en Ligue des Champions et se retrouve désormais en deuxième place du classement en Italie derrière l'Inter. Depuis son succès au stade Olympique face à la Roma (1-2), la formation lombarde a connu un coup de moins bien laissant plusieurs points en route face à l'Inter, la Fiorentina, Sassuolo et le week-end dernier contre l'Udinese (1-1). Depuis quelques semaines, Stefano Pioli fait face à plusieurs absences notamment sur le plan offensif où Giroud, Leao, Rebic sont touchés. Si Giroud pourrait revenir, c'est Zlatan (7 buts en 10 matchs de Serie A) qui devrait débuter. En face, le Napoli a été la sensation de ce début de saison, réalisant une entame incroyable. Le club n'a pas pu recruter lors du mercato et s'est appuyé sur le même groupe de joueurs. En tête de la Serie A au soir de la 11journée, le Napoli a depuis glissé en 4position, suite à plusieurs contre-performances. En effet, sur cette période les hommes de Spalletti ont disputé 6 journées de championnat pour une seule victoire face à la Lazio (4-0). Le week-end dernier, les Napolitains ont connu une nouvelle déconvenue à domicile en s'inclinant face au promu Empoli (0-1). A l'instar du Milan, le Napoli est confronté à des absences importantes puisque Koulibaly, Ruiz, Elmas ou Osimhen manquent à l'appel. Cependant, les partenaires d'Insigne ont réussi à se qualifier pour les 16de finale de l'Europa league où ils retrouveront le FC Barcelone. A domicile, le Milan devrait s'imposer face à une formation napolitaine dans le dur lors des dernières journées.