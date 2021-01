Pronostic Milan AC Juventus : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Milan AC résiste à la Juventus

La Serie A nous offre une très belle affiche dans ce début d'année 2021 avec l'opposition entre le Milan AC et la Juventus. Le club lombard occupe la tête du classement avec un point d'avance sur le rival historique, l'Inter. En revanche, les protégés de Stefano Pioli possèdent 10 unités supplémentaires que la Juventus (qui compte un match en moins). Les Milanais réalisent une saison extraordinaire et sont toujours invaincus après 15 journées de championnat. Lessont également toujours qualifiés en Europa League où ils affronteront l'Etoile Rouge de Belgrade en 16de finale. Privés de plusieurs éléments clés lors des dernières semaines, avec les indisponibilités de Bennacer, Ibrahimovic et Saelemaekers, les Milanais viennent de remporter leurs trois derniers matchs face à Sassuolo, la Lazio et Benevento. Lors du dernier succès face aux protégés de Pippo Inzaghi en ce début de 2021, Tonali a été expulsé et manquera ce choc face à la Vieille Dame.

De son côté, la Juventus rencontre plus de difficultés cette saison. Désormais dirigée par Andrea Pirlo, la Vieille Dame repose toujours sur le talent de Cristiano Ronaldo. Le Portugais est l'actuel meilleur buteur de Serie A avec 14 réalisations et sera une nouvelle fois le danger numéro 1 pour la défense du Milan. En l'absence de Morata, Paulo Dybala devrait épauler CR7 sur le front de l'attaque. Laa réalisé une excellente partie face à l'Udinese (4-1) le week-end dernier. Distancé en championnat, le club piémontais doit s'imposer ce mercredi pour ne pas afficher un retard trop important mais la Vieille Dame signe trop de matchs nuls cette saison (7 victoires, 6 nuls et 1 défaite en Serie A). Pour ce choc de Serie A, le Milan AC devrait être en mesure de conserver son invincibilité face à une Juventus, qui cherche toujours la bonne formule.