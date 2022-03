Pronostic Majorque Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Majorque face à un Real royal

Majorque aura fort à faire en clôture de la 28e journée de Liga avec la réception du Real Madrid, leader du classement. L'équipe insulaire est en 16position avec 2 points d'avance sur le premier relégable, Cadix, qui a perdu vendredi soir face à l'Atlético. A l'orée de recevoir la Maison Blanche, Majorque est sur une spirale négative avec 4 revers consécutifs face au Betis, Valence, la Real Sociedad et le week-end dernier sur la pelouse du Celta Vigo. Contre les Galiciens, les Majorquins ont pensé décrocher le point du match nul en égalisant à la 87minute par Sevilla mais ont ensuite concédé un penalty au bout du temps additionnel transformé par l'infatigable Iago Aspas. Ce revers est d'autant plus frustrant que le Celta évoluait en infériorité numérique depuis quelques minutes. Dans les rangs de Majorque, on retrouve la pépite japonaise prêtée par le Real Madrid, Kubo.

En face, le Real Madrid a réalisé un exploit en 8de finale de la Ligue des Champions en éliminant le PSG (3-1) à Bernabeu. Les Madrilènes ont renversé le match lors des 20 dernières minutes de la rencontre grâce à un exceptionnel Karim Benzema et à une énorme bévue de Donnarumma. L'ancien Lyonnais a inscrit un triplé qui a envoyé sa formation en quart de finale de la C1. A ses côtés, Luka Modric a été excellent avec une activité incessante au milieu de terrain. Ce succès confirme les bonnes dispositions actuelles du club madrilène qui domine également le championnat espagnol. En effet, la bande à Carlo Ancelotti compte 8 points de plus que son premier poursuivant, le FC Séville. En grande forme, le Real vient de remporter ses 3 derniers matchs de Liga face à Alaves (3-0), le Rayo Vallecano (0-1) et surtout contre la Real Sociedad (4-1). Pour ce déplacement à Majorque, Ancelotti retrouve Casemiro et Mendy suspendus contre le PSG. Sur la lancée de son superbe succès contre Paris et de ses 3 dernières victoires en Liga, le Real Madrid devrait enchaîner chez un Majorque en difficulté.