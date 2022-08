Pronostic Lyon Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon - Auxerre : L’OL se sort du piège auxerrois

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Lyon Auxerre :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’Olympique Lyonnais dispute une saison prépondérante après avoir manqué une qualification européenne la saison dernière et pour la première de l’Américain John Textor, nouveau propriétaire du club. Sur le plan sportif, la direction a maintenu sa confiance au coach batave Peter Bosz qui a obtenu les arrivées des anciens Lacazette et Tolisso mais aussi du latéral Tagliafico ou du jeune Lepenant, arrivé en provenance de Caen. Pour lancer sa saison, le club rhodanien s’est imposé face à l’AC Ajaccio (2-1) avec un Lacazette décisif (1 passe et 1 but). L’ancien Gunner a ensuite participé au festival offensif de son équipe face à Troyes (4-1), toujours à domicile. Le week-end dernier, les Lyonnais ont plutôt été heureux d’avoir pris un point en Champagne face à Reims pour leur premier déplacement de la saison (1-1). A noter que le club lyonnais compte un match en retard suite au report de sa rencontre à Lorient. Dans le coup pour les places européennes, Lyon doit se relancer immédiatement lors de la réception du promu auxerrois.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’AJ Auxerre a retrouvé la Ligue 1 après avoir passé 10 saisons en L2 grâce à leur victoire en barrages face à l’AS Saint-Etienne. Les hommes de Jean-Marc ont très mal lancé ce nouvel exercice en s’inclinant lourdement à Lille (4-1) avant de progressivement se reprendre. Auteur d’un nul contre Angers (2-2), l’AJA a ensuite brillamment remporté ses deux derniers matchs face à Montpellier (1-2) et sur sa pelouse de l’Abbé-Deschamps face au Racing Club Strasbourg (0-1). Pour réussir la mission maintien, Auxerre s’est renforcé avec les arrivées de Costil, Bain, Raveloson, M’Changama ou Ruiz-Atil. A noter que l’ancien avant-centre bordelais Niang est suspendu, tandis que Mensah et Da Costa effectuent leur retour de suspension. Solide à domicile depuis l’entame de saison, l’Olympique Lyonnais devrait l'emporter face à l’AJA. Lacazette a scoré sur les 2 premiers matchs au Groupama.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lyon Auxerre détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !