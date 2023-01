Pronostic Lazio Rome Milan AC : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Milan AC se relance contre la Lazio

Avec les 15 points de pénalité infligés à la Juventus, la Lazio est l’un des grands bénéficiaires de cette sanction. Suite à cette décision, le club laziale est revenu dans le coup pour le Top 4. Actuellement, le club romain est à la lutte avec des formations comme l’Atalanta ou la Roma pour la 4e place. Pas toujours régulière, la bande à Maurizio Sarri avait connu plusieurs contre-performances depuis quelques semaines avec des revers contre la Juventus et Lecce pour un nul face à Empoli, alors que les Biancolesti menaient de 2 buts à quelques minutes de la fin face aux Toscans avant de s’écrouler (2-2). Finalement, les hommes de Sarri se sont repris contre Sassuolo (0-2) puis en Coupe d’Italie face à Bologne (1-0). Pour la réception du Milan, le coach italien ne pourra pas compter sur son meilleur buteur Ciro Immobile, toujours blessé.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Milan défend son titre de champion mais vit une reprise difficile. En effet, lesont certes remporté leur premier match face à la Salernitana (1-2) mais ont ensuite enchaîné les désillusions. En effet, les Milanais ont ensuite été tenus en échec par la Roma (2-2) en dilapidant une avance de deux buts. Lors de la dernière journée, les Lombards ont cette fois du combler un retard de buts grâce à Leao et Calabria à Lecce (2-2). De plus, les hommes de Pioli ont été humiliés en Super Coupe d’Italie mercredi dernier par leur grand rival de l’Inter (0-3). Malgré sa mauvaise passe, Milan est 2e de Serie A et veut rerster un minimum au contact avec le Napoli. Pour affronter la Lazio, Pioli devrait être privé de Bennacer, Maignan, Florenzi et de Zlatan Ibrahimovic. Néanmoins avec les Leao (8 buts déjà en Serie A), Giroud, Diaz ou Saelemaekers, les Milanais gardent un effectif très compétitif. Marqué par ses derniers résultats, le Milan AC devrait se reprendre lors de ce déplacement à Rome face à la Lazio.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lazio Milan AC encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !