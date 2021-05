Pronostic Juventus Milan AC : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Juventus fait une belle affaire face au Milan AC

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari :

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Juventus Milan AC :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Remportée par l’Inter Milan, la Serie A revêt encore plusieurs enjeux importants lors de cette dernière ligne droite et notamment la course à la Ligue des Champions. A l’heure actuelle, l’Atalanta, la Juve et le Milan comptent le même nombre de points avec seulement deux unités d’avance sur le Napoli, prêt à bondir et ravir une place dans le Top 4. Ce dimanche, en clôture de la 35journée, la Juventus reçoit le Milan AC dans une affiche cruciale. Décevante cette saison, la Vieille Dame se doit de finir dans l’une des 4 premières places. Andrea Pirlo, qui effectue sa 1saison comme entraîneur, sera menacé en cas de non qualification en Ligue des Champions. Les Turinois se sont repris ces dernières semaines en dominant Parme (3-1) et l’Udinese (1-2) pour un nul face à la Fiorentina (1-1). Le week-end dernier, malmenés dans le Frioule, les Bianconeri s’en sont remis à Cristiano Ronaldo, auteur d’un doublé salvateur.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Milan AC a livré une année civile 2020 exceptionnelle, avec une remontée au classement la saison passée pour faire partie des équipes luttant pour les places qualificatives en Ligue des champions. Cette saison, les Rossoneri ont même été leaders de Serie A pendant plusieurs semaines avant de baisser le pied lors des derniers mois. Désireux de participer à la C1, le club milanais se doit de finir la saison comme il l’avait commencé. Mais récemment, la bande à Zlatan Ibrahimovic a aligné des contre-performances en s’inclinant consécutivement face à Sassuolo (0-2) et contre la Lazio (3-0). Le week-end dernier, les Milanais ont réagi face à une équipe de Benevento relégable, grâce à des réalisations du turc Calhanoglu et du Français Theo Hernandez (2-0). Le Milan AC souffre dans le Piémont où il ne s’est plus imposé depuis la saison 2010-2011. Forte de son expérience des grands rendez-vous, la Juve devrait s’imposer face au Milan AC et confirmer ainsi sa place dans le Top 4.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(173€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavec, sponsor de MonacoavecavecRetrouvez le Pronostic Juventus Milan AC détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !