Pronostic Bolivie Argentine : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour le Mondial 2022

L'Argentine se méfie de l'altitude face à la Bolivie

Les équipes sud-américaines ont débuté les qualifications pour la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera au Qatar en 2022. La Bolivie a connu une première difficile en s'inclinant face à un Brésil inspiré (5-0). Le score aurait pu/dû être plus lourd tant les Brésiliens ont eu des opportunités. A domicile, en revanche, la Bolivie se montre plutôt à son avantage. Les joueurs boliviens sont habitués à jouer à la Paz, située à 3637m d'altitude, où il est plus difficile à respirer. Lors des dernières qualifications pour le Mondial, la Bolivie s'était par ailleurs imposée face à l'Argentine et avait accroché le Brésil. Battue en huitième de finale de la Coupe du Monde par la France, l'Argentine a confié les rênes de la sélection à Lionel Scaloni. Le nouveau sélectionneur a renouvelé une grande partie du groupe en appelant notamment les Lautaro Martinez, Ocampos, Paredes ou De Paul. La star de cette sélection, Lionel Messi, est toujours présent. La star a d'ailleurs offert la victoire sur penalty aux Albiceleste face à l'Equateur (1-0) pour la 1ère journée de ces éliminatoires. Les Argentins veulent s'appuyer sur ce succès pour enchainer une série de résultats. Supérieure, l'Argentine devrait accrocher au moins un nul lors de ce déplacement compliqué en Bolivie.