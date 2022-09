Pronostic Bayern Munich FC Barcelone : analyse, cotes et pronos du match de Ligue des Champions

Barcelone a une revanche à prendre face au Bayern Munich

Une nouvelle fois champion d’Allemagne la saison passée, le Bayern a en revanche été décevant en Ligue des Champions où il s’est fait sortir dès les quarts par Villarreal. Ce bilan mitigé pour un club de l’envergure du Bayern met Nagelsmann sous pression. Arrivé il y a plus d’un an, le technicien bavarois doit faire passer un cap à son équipe cette saison. Cet été, le Bayern a perdu plusieurs éléments dont sa star polonaise Lewandowski, parti… au FC Barcelone, mais aussi Süle au Borussia Dortmund. Pour compenser le départ de son attaquant, le Bayern a misé sur Sadio Mané. Tombé dans la poule la plus relevée de C1, le Bayern a parfaitement négocié son premier choc sur la pelouse de l’Inter grâce à un excellent Leroy Sané. Buteur, l’ancien Citizen a également provoqué le but contre son camp des Intéristes. Bien parti en Europe, le club bavarois connaît quelques couacs sur le plan national puisqu’il reste sur trois matchs nuls consécutifs face à Mönchengladbach (1-1), l’Union Berlin (1-1) et le week-end dernier contre Stuttgart (2-2) où ils ont été rejoints dans les arrêts de jeu sur un penalty de l’ancien Rennais Guirassy.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le FC Barcelone réalise quant à lui une excellente entame. En-dedans lors de la première journée de Liga avec un nul face au Rayo Vallecano (0-0), le club catalan a depuis remporté toutes ses rencontres de Liga, ce qui lui permet d’occuper la 2position à deux points du Real. En plus de ses excellents résultats, le jeu produit par lesest très plaisant avec un Lewandowski qui n’a pas mis longtemps pour s’acclimater dans son nouveau club (9 buts en 6 matchs). A ses côtés, Ousmane Dembélé semble avoir retrouvé son niveau du Borussia Dortmund. Pour sa 1sortie en Ligue des Champions, le Barca a logiquement pris le meilleur sur Plzen (5-1) avec un triplé du buteur polonais. Le week-end dernier, Xavi avait décidé de reposer ses hommes forts face à Cadix. Après avoir ouvert le score par de Jong, le coach catalan a fait rentrer toutes ses stars qui ont permis au Barca de s’imposer tranquillement (4-0). En pleine forme, le club catalan a une revanche à rendre face aux Bavarois qui ont remporté leurs 4 dernières confrontations dont le fameux 8-2 en demi-finale de la C1 2020/21. Motivé par cette perspective et en pleine confiance après son excellent début de saison, le Barca devrait au moins accrocher un nul en Bavière face à un Bayern pas forcément conquérant sur ce début d'exercice.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bayern FC Barcelone encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !