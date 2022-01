Pronostic Algérie Sierra Leone : Analyse cote et pronostic du match de la CAN 2022

L'Algérie commence tranquillement face à la Sierra Leone

Avant d'affronter la Côte d'Ivoire dans 10 jours pour le match final et la grosse affiche de ce groupe, l'Algérie va débuter sa CAN par 2 rencontres à sa portée : face à la Guinée Equatoriale en fin de semaine et donc contre la Sierra Leone ce mardi. Championne d'Afrique en titre et sur une série d'invincibilité de 34 matchs, la sélection entraînée par Djamel Belmadi fait évidemment figure de grand favorite à sa succession. Les Fennecs sont également toujours en lice dans les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde et ils ont remporté la Coupe d'Arabie en décembre avec une sélection remaniée. Avant de démarrer cette CAN, l'Algérie a terminé sa préparation par une victoire sans doute significatif face au Ghana sur le score de 3-0.

Difficilement qualifiée pour cette CAN, la première disputée dans le pays depuis 1996, la Sierra Leone fait partie des petits poucets de cette compétition. Eliminée dès le 1tour des éliminatoires pour le Mondial 2022, la sélection avait été battu par le Libéria. Pour son dernier match, un amical disputé mi-novembre, la Sierra Leone a également été dominé, par une autre petite nation de cette CAN, les Comores (2-0). Facile face au Ghana la semaine passée (3-0), l'Algérie devrait l'être encore plus face à cette modeste sélection du Sierra Leone.