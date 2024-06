Qui va gagner le groupe E de l’Euro 2024 ? La Roumanie surprend l’Europe ?

Mis à part le groupe de la mort (poule B), ce groupe E s’apparente comme celui l’un des plus relevés, ainsi qu’homogènes de ce championnat d’Europe 2024. La nation favorite reste évidemment la Belgique, emmenée par Kevin de Bruyne et Romelu Lukaku. Pas vraiment inspirée lors des dernières grandes compétitions, et considérée par beaucoup comme en fin de cycle, la sélection des Diables Rouges semble trouver un nouvel élan ces derniers temps (14 matchs de rang sans s’incliner). Elle se mesurera à plusieurs nations montantes du football européen, à commencer par la Slovaquie, victorieuse de son dernier match amical face au Pays de Galles (4-0), qui compte bien tenter de jouer les premier rôles. Pas très loin derrière, la Roumanie est sortie première de son groupe d’éliminatoires, devant la Suisse notamment. Pour sa part, l’Ukraine tentera de jouer les trouble-fêtes, notamment armée du meilleur buteur en Liga cette saison, Artem Dovbyk.

Même sans Thibaut Courtois (écarté par le nouveau sélectionneur Tedesco), la Belgique devrait à priori s’en sortir, avec un Lukaku (13 buts en Serie A) probablement décisif. Jeremy Doku pourrait également avoir un gros coup à jouer lors de cette compétition en Allemagne. C’est probablement sur l’aspect défensif que les Belges connaîtront des soucis, à l’image d’un Thomas Meunier, touché de dernière minute et pour l’instant incertain. Nous devrons également surveiller le jeune Suslov (21 ans), déjà auteur de 3 réalisations avec la Slovaquie, tout comme les ukrainiens Dovbyk (Girona) et Muydryk (Chelsea).

