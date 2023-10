Pronostic Union Berlin Napoli : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Napoli enfonce un peu plus l’Union Berlin

L’an passé, l’Union Berlin disputait pour la 1ère fois de son histoire une compétition européenne et se retrouve cette année à jouer sa 1re Ligue des Champions. Le manque d’expérience de cette formation s’est fait ressentir lors des 2 premières journées. Malgré des prestations intéressantes, l’Union a concédé 2 défaites lors des dernières secondes face au Real Madrid à Bernabeu (1-0) et lors de la réception de Braga (2-3) alors qu’elle menait de 2 buts à domicile face aux Portugais. Au pied du mur, la formation berlinoise abat certainement sa dernière carte ce mardi. En souffrance également en Bundesliga, l’Union Berlin est sur une terrible série de 8 défaites de rang. Le week-end dernier, les partenaires de Lucas Tousart ont encaissé une nouvelle déculottée à domicile face à Stuttgart (0-3). Suite à ce revers, l’Union se retrouve aux portes de la zone de relégation. Dans cette équipe, on retrouve pourtant des éléments intéressants comme les Behrens, Bonucci, Aaronson, Volland, Gosens, Tousart, Laidouni ou Fofana.

De son côté, le Napoli apprend la vie sans Spalletti. Devant prendre la suite derrière un Scudetto et une demie de C1, le coach français se retrouve déjà sous pression puisque sa formation accuse 5 points de retard sur le leader de Serie A, l’Inter. En plus de cela, les Napolitains ont certes remporté leur premier match de Ligue des Champions face à Braga (1-2), mais ils ont ensuite perdu contre le Real Madrid (2-3) au stade Diego Maradona. Ce mardi, Garcia joue une partie de son avenir. En effet, dans cette double confrontation importante face à l’Union pour la qualification pour les 8es de finale, l’ancien coach de Lyon et de la Roma doit s’imposer. Battu avant la trêve par la Fiorentina (1-3), le Napoli s’est repris sur le même score sur la pelouse de Vérone (1-3) le week-end dernier avec un doublé de Kvaratskhelia. Le retour en forme de ce dernier, alors qu’Osimhen est forfait sur blessure, est une bonne nouvelle à domicile. A noter que Raspadori a ouvert son compteur samedi et sera lui aussi très attendu. Avec son allant offensif habituel, Naples devrait réussir une bonne opération en s’imposant contre une équipe de l’Union Berlin en plein doute.

