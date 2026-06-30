Pronostic France Suède : analyse, cotes et prono Coupe du Monde

Pronostic France Suède : découvrez notre analyse, les cotes et pourquoi le pari France vainqueur ou les deux équipes marquent sont à considérer pour la Coupe du Monde.

Informations clés La France reste sur 4 victoires consécutives, 14 buts marqués sur 5 matchs.

La Suède n’a remporté aucun de ses 3 derniers déplacements (2 défaites, 1 nul).

Aucune des deux équipes n’a gardé sa cage inviolée sur les 5 derniers matchs.

Historique : 4 victoires françaises sur les 5 dernières confrontations.

Les deux équipes ont marqué lors de 4 des 5 derniers duels.

Infos du match Stade New York New Jersey Stadium (East Rutherford, NJ, USA) — capacité 80 663 Compétition Coupe du Monde Tour / Journée Journée 5 Entraîneur France Guy Stephan Entraîneur Suède Graham Potter

Après une phase de groupe parfaitement maîtrisée, la France aborde ce seizième de finale de Coupe du monde face à la Suède avec une dynamique marquée par l’efficacité offensive. Les Bleus restent sur quatre victoires consécutives, n’ayant jamais été muets sur leurs cinq derniers matchs (14 buts marqués, 5 encaissés), et affichent une série de rencontres prolifiques avec cinq matchs d’affilée à plus de 2,5 buts. La Suède, de son côté, s’est qualifiée en terminant troisième de son groupe et connaît davantage de difficultés hors de ses bases (aucune victoire en trois déplacements récents). Les chiffres soulignent une opposition de styles : la France impose son rythme en attaque mais peine à éviter les buts adverses, tandis que la Suède alterne entre envolées offensives et largesses défensives, sans clean sheet sur ses cinq derniers matchs.

France avance avec un net ascendant statistique

Forme récente de la France

Date Domicile Score Extérieur Résultat 26/06/2026 Norvège 1-4 France W 22/06/2026 France 3-0 Irak W 16/06/2026 France 3-1 Sénégal W 08/06/2026 France 3-1 Irlande du Nord W 04/06/2026 France 1-2 Côte d’Ivoire L

Sur ses cinq dernières sorties, la France a signé quatre victoires, marquant à chaque fois au moins trois buts, y compris lors du succès 4-1 décisif contre la Norvège. Les joueurs clés comme Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont été décisifs, Mbappé enchaînant les doublés et triplés, Dembélé s’offrant un triplé en première mi-temps face à la Norvège. Malgré une défense parfois sollicitée (un seul clean sheet), la capacité à réagir et à accélérer offensivement a permis aux Bleus de ne jamais douter, même lors de séquences plus tendues (ex : 3-1 contre le Sénégal après un doublé de Mbappé). L’équipe de Guy Stephan (en l’absence de Didier Deschamps) n’a connu qu’une seule défaite, concédée début juin contre la Côte d’Ivoire.

Forme récente de la Suède

Date Domicile Score Extérieur Résultat 25/06/2026 Japon 1-1 Suède D 20/06/2026 Pays-Bas 5-1 Suède L 15/06/2026 Suède 5-1 Tunisie W 04/06/2026 Suède 2-2 Grèce D 01/06/2026 Norvège 3-1 Suède L

La Suède a connu un parcours contrasté : une large victoire inaugurale contre la Tunisie (5-1), mais deux revers lourds à l’extérieur (1-5 face aux Pays-Bas, 1-3 en Norvège) et deux nuls, dont un 1-1 face au Japon. L’équipe de Graham Potter n’a jamais été muette offensivement sur la période mais n’a pas réussi à réaliser un seul clean sheet, encaissant régulièrement deux buts ou plus. Les deux attaquants Isak et Gyökeres restent des menaces crédibles, mais l’équilibre collectif fait défaut loin de Stockholm, comme l’attestent les trois déplacements sans victoire.

Historique des confrontations entre France et Suède

Date Domicile Score Extérieur 17/11/2020 France 4-2 Suède 05/09/2020 Suède 0-1 France 09/06/2017 Suède 2-1 France 11/11/2016 France 2-1 Suède 18/11/2014 France 1-0 Suède

Sur les cinq dernières confrontations, la France affiche un net avantage (quatre victoires, une défaite), avec une moyenne de 2,8 buts par match. La dernière victoire suédoise remonte à 2017, les Bleus restant sur deux succès consécutifs dans cet affrontement, dont un 4-2 très ouvert à domicile en 2020. Le match France – Suède s’annonce donc une nouvelle fois déséquilibré sur le papier.

Pour les informations pratiques, découvrez qui arbitrera ce France-Suède crucial en Coupe du monde.

Notre pronostic et les paris à tenter

Bonus de bienvenue · WinamaxLE BONUS 100% BOOSTEProfiter du bonus →

► Le pari « France vainqueur » est coté à 1,27, soit une probabilité implicite d’environ 79 %. Cette estimation se justifie par la dynamique offensive des Bleus (14 buts sur les cinq derniers matchs, série de 4 victoires), leur supériorité historique dans les duels directs (4 succès sur 5) et la difficulté de la Suède à voyager (aucun succès à l’extérieur sur la période). Toutefois, la perméabilité défensive française (un seul clean sheet sur cinq matchs) et la capacité suédoise à marquer dans chaque rencontre laissent subsister un risque de scénario piège si la France se laisse surprendre.

► Le pari « France vainqueur » est coté à 1,27 chez Winamax qui vous accueille en ce moment avec : LE BONUS 100% BOOSTE.

Inscrivez-vous en quelques minutes en suivant ce lien pour s’inscrire chez Winamax

Profitez du BONUS 100% BOOSTE offert à l’inscription

Misez le montant de votre choix (ex : misez 50€ pour tenter de gagner 63,50€ sur la victoire de la France à 1,27)

Si votre premier pari est perdant, il vous est remboursé en freebets sous certaines conditions

Les gains issus des freebets sont immédiatement disponibles en cash

Offre réservée aux nouveaux inscrits majeurs

N’hésitez pas à profiter du bonus exceptionnel chez Winamax pour maximiser votre expérience sur ce match !

Notre pari bonus : les deux équipes marquent ?

Le pari « Les deux équipes marquent » (BTTS – Oui) est coté à 2.10. Ce choix s’appuie sur le fait que la France a encaissé au moins un but lors de quatre de ses cinq dernières rencontres, tandis que la Suède a marqué lors de toutes ses sorties récentes. De plus, les deux équipes ont trouvé le chemin des filets dans 4 des 5 derniers duels France – Suède, validant la tendance d’un match ouvert. Aucun pari n’est sans risque, mais le profil offensif des deux sélections incite à considérer ce scénario.

En définitive, la France aborde ce rendez-vous en favorite selon les chiffres, mais le football reste imprévisible. Le jeu responsable reste essentiel, car aucun résultat n’est jamais acquis d’avance. Le duel France – Suède promet spectacle et buts selon les statistiques récentes et l’analyse data football.

France-Suède : garder la tête froide