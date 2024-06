Pronostic Danemark Serbie : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro

Ce mardi, se poursuit la 3e et dernière journée de la phase de poules de l’Euro 2024. Unibet vous propose de profiter d’un double bonus : 10€ sans déposer d’argent + 100€ si vous déposez. Et nous, on vous donne nos pronostics Danemark Serbie !

Le Danemark veut rebondir

En 2022, le Danemark disputait un dernier match de poule décisif face à l’Australie et s’était manqué. La bande à Hjulmand a certainement appris de cet échec et ne veut pas revivre cette situation. Actuellement en 2e position de cette poule, le Danemark est loin d’avoir assuré sa place et dispute un 16e de finale décisif face à la Serbie. En effet, pour leur entrée en lice, les partenaires de Schmeichel ont longtemps pensé obtenir la victoire mais ont été rattrapés en fin de match par la Slovénie (1-1). Ensuite, face aux grands favoris du groupe, l’Angleterre, le Danemark a livré une très bonne prestation mais s’est fait surprendre par Walker qui a profité d’une inattention de la défense pour servir avec chance Harry Kane. Malgré cette ouverture du score, les Danois ont continué à garder leurs velléités pour revenir au score sur une superbe frappe de Hjulmand (1-1). Convaincants, les Vikings doivent s’imposer ce mardi pour poursuivre leur aventure européenne.

La Serbie miraculée

La Serbie fait partie de ces sélections pour lesquelles on n’a guère de certitudes. En effet, les Serbes font partie, individuellement, des meilleurs joueurs d’Europe mais ont souvent des difficultés à s’exprimer collectivement. Ce début d’Euro en est le symbole. Pour sa première participation à un championnat d’Europe, la sélection serbe s’est inclinée face à l’Angleterre (1-0) pour son entrée en lice. Ensuite, les Serbes ont montré un meilleur visage face à la Slovénie (1-1) mais ont vu leurs adversaires ouvrir le score. La Serbie est toutefois revenue in-extremis sur une réalisation de Jovic, qui avait remplacé Vlahovic quelques minutes plus tôt. Dans ce groupe homogène, toutes les sélections conservent leurs chances de qualification. Ce mardi, la Serbie est cependant dans l’obligation de s’imposer pour espérer participer aux 8e de finale.

Du classique des 2 côtés

Kasper Hjulmand devrait s’appuyer sur un groupe similaire à celui aligné contre l’Angleterre. Auteur de 2 bonnes prestations, Wind est le joueur offensif le plus en vue chez les Danois. Hojlund est pour le moment très discret et ne répond pas aux attentes de son sélectionneur. Connu pour son activité, Hojbjerg a de nouveau été monstrueux dans le cœur du jeu face aux Anglais. Le milieu de Tottenham est bien épaulé par Hjulmand, qui est l’une des bonnes satisfactions de cette formation. En plus de ces éléments, on retrouvera les cadres Eriksen, Christensen, Maehle, Andersen ou Schmeichel. De son côté, Dragan Stojkovic a certainement plus de difficulté à gérer son groupe. A l’issue du premier match, le sélectionneur serbe avait fait face aux critiques de son capitaine Tadic qui ne comprenait pas pourquoi il n’était pas titulaire. Pour le second match de poule, le joueur du Fener’ était bien aligné avec Mitrovic et Vlahovic. Les deux buteurs serbes ont été décevants et pourraient perdre leur place au profit de Jovic, sauveur lors du dernier match. Stojkovic devrait maintenir le même XI avec un Rajkovic très bon dans ses buts.

Les compositions probables pour ce Danemark – Serbie :

Danemark : Schmeichel – Christensen, Andersen, Vestergaard – Bah (ou Maehle), Hojbjerg, Hjulmand, Kristiansen- Ericksen – Hojlund, Wind.

Serbie : Rajkovic- Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic – Zivkovic, Ilic, Lukic, Mladenovic – Tadic (ou Milinkovic-Savic), Mitrovic, Vlahovic (ou Jovic).

Les Danois ne se ratent pas face à la Serbie

Marqués par leur échec au Qatar, les Danois vont cette fois mettre toutes leurs chances de leurs côtés pour décrocher leur qualification. De plus, et contrairement à la Coupe du Monde, le Danemark a montré de très bonnes choses dans le jeu mais qui ne se sont pas matérialisées au tableau d’affichage. Face à une Serbie toujours aussi improbable, les Vikings danois partent favoris de cette rencontre où leurs adversaires seront obligés de se découvrir. Solide lors des 2 premiers matchs, le Danemark devrait faire le taf face à la Serbie.

