Pronostic Atlético Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Real Madrid reste solide face à l’Atlético

L’Atlético Madrid est déterminé à se re-mêler dans la course au titre en Liga. Lors des deux dernières années, les Colchoneros ont vu le Real Madrid puis le FC Barcelone s’imposer. Actuellement, les coéquipiers d’Antoine Griezmann se retrouvent en 7e position avec 8 points de retard sur la Maison Blanche. mais avec un match de retard à disputer contre le FC Séville. Dans cette entame de championnat, l’Atlético s’est montré irrégulier, capable de surclasser le Rayo Vallecano (0-7) et de passer au travers contre le FC Valence (3-0) le week-end dernier. En milieu de semaine, la formation madrilène avait l’opportunité de montrer sa valeur mais a de nouveau déçu face à la Lazio Rome en Ligue des Champions. En effet, alors qu’ils avaient ouvert le score par Barrios, les Matelassiers ont reculé et ont logiquement craqué sur la dernière opportunité laziale, conclue par… Provedel le gardien romain. Pour affronter le Real, Simeone ne pourra pas compter sur Thomas Lemar, de nouveau gravement blessé.

En face, le Real Madrid connait également son lot de problèmes puisque les Vinicius, Militao ou Courtois sont tous sur le flanc. Malgré ces absences, le Real réalise une très bonne entame avec un sans-faute en Liga. Lors des 5 premières journées, la Maison Blanche s’est défait de l’Athletic Bilbao (0-2), Almeria (1-3), le Celta Vigo (0-1), Getafe (2-1) et le Real Sociedad (2-1). Dans ce début de championnat, la recrue Bellingham a montré qu’il s’était déjà adapté dans son nouveau club. Buteur à 5 reprises en Liga, l’international anglais a de nouveau été décisif en Ligue des Champions mercredi en C1. Face au bloc proposé par l’Union Berlin, le club madrilène a buté jusqu’aux dernières secondes et l’opportunisme de l’ancien joueur de Dortmund. Impressionnant, le Real a remporté toutes les rencontres qu’il a disputées depuis la reprise et semble capable de ramener un résultat de ce court déplacement au Wanda Metropolitano.

