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Podcast : Footox vous spoile Canada-Qatar !

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Podcast : Footox vous spoile Canada-Qatar !

Pendant la Coupe du monde 2026, Footox passe en mode quotidien !

Tous les jours du lundi au vendredi, Footox vous spoile une rencontre du jour en dix minutes chrono avec des théories folles, des avis tranchés et surtout des intuitions sans pareilles. Au menu aujourd’hui : le sixième épisode du Mondial avec le flair de Pierre Maturana, directeur de la rédaction de So Foot.com, qui vous spoile Canada-Qatar ! Bien évidemment avec une petite note de Katy Perry.

L’émission est disponible en direct sur la fréquence DAB+ de la Tsugi Radio à 12h et 17h30, et bien évidemment en replay sur toutes vos plateformes favorites dans la foulée.

Bonus : retrouvez également tous les jours de ce Mondial 2026 une grande histoire du football avec Légendes, notre podcast dédié… aux grandes histoires du football racontées par So FootIl y a juste à cliquer ici ! 

Bonne écoute !

En direct : Canada - Qatar (0-0)

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