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Après maintes occasions, les Bleus devant à la pause !

TJ
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Après maintes occasions, les Bleus devant à la pause !

Fallait bien que ça finisse par passer ! Après une première période où ils auront largement dominé une âpre Suède, les Bleus ont enfin trouvé la faille peu avant la pause grâce à un but de Kylian Mbappé (1-0), au terme d’une superbe action collective avec Michael Olise et Ousmane Dembélé.

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Quelques minutes plus tôt, les Français ont enchaîné les occasions franches, dont un somptueux ciseau retourné de Michael Olise qui s’est malheureusement échoué sur la base du poteau. Les Suédois ont tenté de réagir peu avant la pause, leurs occasions se transformant en simples petites frayeurs.

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On a déjà hâte que ça recommence.

TJ

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