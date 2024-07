Buteurs France Espagne : 350€ à gagner avec Mbappé !

La France compte sur Mbappé

Malgré sa présence dans le dernier carré de cet Euro 2024, la France déçoit grandement dans le jeu. En effet, les Bleus se montrent dramatiquement inefficaces devant le but et n’ont pas inscrit le moindre but dans le jeu depuis le coup d’envoi de la compétition. Ils ont marqué sur penalty contre la Pologne et ont profité de buts contre son camp face à l’Autriche et la Belgique. Pour venir à bout de l’Espagne ce mardi soir, il leur faudra élever le curseur en attaque. Didier Deschamps compte bien évidemment sur son capitaine Kylian Mbappé qui constitue l’atout offensif majeur. Meilleur buteur de la dernière Coupe du monde, le néo-Merengue est moins à son avantage cet été. Gêné par son masque de protection, il espère tout de même afficher un meilleur visage ce soir face à l’Espagne où tous les observateurs scruteront à coup sûr ses performances. Mbappé pourrait profiter des absences adverses dans le domaine défensif (Carvajal et Le Normand) pour se distinguer.

En face, l’Espagne impressionne tous les observateurs dans cet Euro 2024. Meilleure équipe depuis le début du tournoi, la Roja a fait trembler les filets à 11 reprises jusqu’à maintenant. Le trio offensif est parfaitement identifié avec Morata (1 but dans cet Euro), Yamal (3 passes dans cet Euro) et Williams (1 but et 1 passe dans cet Euro). Les deux derniers cités apportent une réelle plus-value au collectif ibérique et sont attendus ce soir pour faire de grosses différences sur les ailes. Nico Williams semble tout de même plus efficace devant le but. En soutien, prend place Dani Olmo (2 buts et 2 passes dans cet Euro). Suppléant de Pedri qui s’est blessé, le meneur de jeu de Leipzig a confirmé ses belles aptitudes contre l’Allemagne en marquant le premier but avant de délivrer une passe décisive au remplaçant Mikel Merino au bout de la prolongation. Le Parisien Fabian Ruiz arrive également à porter le danger sur les cages adverses (2 buts et 2 passes dans cet Euro) et il aura à cœur de briller contre la France, pays qui l’a beaucoup critiqué à la suite de ses performances avec le PSG.

