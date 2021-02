Pronostic Sochaux Saint-Etienne : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Un Sochaux – Saint-Etienne verrouillé

Dans le cadre des 1/32de finale de la Coupe de France, Sochaux affronte l'AS Saint-Etienne à Bonal. Les Lionceaux sont venus à bout de Nancy (0-1) au tour précédent. En Ligue 2, les Sochaliens sont positionnés à la 8place avec 8 points de retard sur les play-offs, mais 9 de plus que la relégation. Le week-end dernier, les Doubistes se sont donnés de l'air en surclassant une formation de Chambly (1-4), désormais première relégable. Solide à Bonal en début de saison, Sochaux vient de s'incliner deux fois consécutivement dans son stade face à Toulouse (0-1) et Ajaccio (0-2) sans pouvoir marquer de but. Les hommes d'Omar Daf vont jouer la Coupe de France à fond, face à une formation stéphanoise qui va mieux. En effet, l'AS Saint-Etienne sort d'une semaine positive avec 7 points pris sur les 9 possibles. En revanche, l'équilibre est très fragile avec deux succès face à Nice et Metz sur le plus petit des scores (1-0) et un nul heureux contre Nantes (1-1). Claude Puel peut cependant s'appuyer sur ces victoires pour faire progresser son équipe. Le technicien stéphanois peut se réjouir de l'excellente prestation de Cissé face à Metz. Le Sénégalais s'est montré très solide en défense et a affiché une bonne complémentarité avec Moukoudi. Dans une période où les organismes sont soumis à rude épreuve, Puel pourrait reposer quelques titulaires comme Camara ou Neyou et redonner sa chance aux Khazri, Boudebouz, Aouchiche ou Youssouf. De plus, Debuchy et Hamouma sont blessés et manqueront ce déplacement, tout comme Gourna et Bouanga, suspendus pour accumulation de cartons. Les Verts n'ont pas beaucoup de marge et pourraient souffrir face à une équipe sochalienne désireuse de réaliser un exploit. Cette rencontre devrait se jouer sur des détails et offrir moins de 3 buts, comme lors des 6 derniers matchs de Sochaux à domicile.