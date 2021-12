Pronostic Auxerre Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre enfonce Caen

Profitez de 100€ offerts direct chez Winamax

Si vous souhaitez parier sur ce Auxerre Caen chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’affiche du samedi après-midi en Ligue 2 met aux prises l’AJ Auxerre au Stade Malherbe de Caen. La formation bourguignonne se trouve actuellement sur le podium, en troisième position. Les Auxerrois comptent seulement 4 points de retard sur le leader toulousain. En forme ces dernières semaines, l’AJA avait parfaitement digéré la claque toulousaine (6-1 au Stadium) pour enchaîner trois victoires consécutives face à Bastia, Valenciennes et Pau. En revanche, les hommes de Furlan ont vu leur belle série s’arrêter lors du derby face à Dijon (3-1) disputé lors de la dernière journée. En Coupe de France, Auxerre vient de se défaire de Limonest (2-4) et de Chambéry (4-6). Au prochain tour, la formation bourguignonne se déplacera chez Lille, champion de France en titre. Dans son stade de l’Abbé-Deschamps, Auxerre est sur une bonne série de 4 victoires et 1 nul lors des 5 dernières réceptions.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Caen est passé à deux doigts de la relégation la saison dernière. En effet, les Normands se sont sauvés lors des dernières secondes lors de l’ultime journée face à Clermont. Pour éviter de revivre un exercice de même facture, le Stade Malherbe est parti pied au plancher avec 3 victoires lors des 4 premières journées. Depuis cette entame intéressante, les hommes de Stéphane Moulin patinent et se sont rapprochés dangereusement de la zone rouge. Seizième de Ligue 2, l’équipe caennaise compte seulement 1 point d’avance sur le premier relégable, Dunkerque. Depuis son succès surprise à Toulouse fin septembre, le club normand n’a pas remporté le moindre match et s’est même fait éliminer dès son 1tour de Coupe de France. Dans le dur, le stade Malherbe devrait subir un nouveau revers face à une formation auxerroise qui lutte pour le podium.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(352€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Auxerre Caen détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !